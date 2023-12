Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Décembre 2023

Niger : Départ des forces françaises- L’opération bouclée d’ici le 22 Décembre

« Tous les soldats français » présents au Niger dans le cadre de la lutte antijihadiste auront « définitivement quitté » ce pays « d'ici le 22 décembre », a annoncé l'armée nigérienne dans un communiqué publié mardi.« 1.346 français et 80% » du matériel logistique « ont été désengagés hors de nos frontières. A ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur notre territoire dont 75 logisticiens », a précisé le journal de la télévision nationale nigérienne, mardi soir. Ce retrait, exigé par le régime militaire nigérien au pouvoir depuis un coup d'Etat en juillet, devait prendre fin d'ici le 31 décembre, selon une annonce d'Emmanuel Macron. (Source : Afp)

Sénégal : Réintégration sur les listes électorales - Ousmane Sonko fixé sur son sort jeudi

Le tribunal hors classe de Dakar a mis en délibéré à jeudi sa décision sur la réintégration ou non de l’opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Les avocats de l’opposant, candidat déclaré à la présidentielle de février, et les conseils de l’État ont plaidé, ce mardi, lors d’une audience présidée par le juge Racine Thione, après l’arrêt de la Cour suprême du 17 novembre cassant et annulant une décision du tribunal de Ziguinchor (sud) favorable à M. Sonko. La haute juridiction saisie par l’Agent judiciaire de l’État avait renvoyé les deux parties devant le tribunal hors classe de Dakar. La défense a plaidé la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales, comme l’avait ordonné le juge de Ziguinchor. (Source : adakar.com)

Mali : Lutte anti-corruption- 10 milliards de Fcfa découverts dans le compte d’un ancien président d’une institution

La lutte contre la corruption sera sans pitié pour les croqueurs de l'argent public. On parlera certes de chasse aux sorcières, de règlements de comptes politiques. Il ne s'agit ni l'un ni l'autre. Mais de récupérer les biens mal acquis. Il y a quelques jours, un gros poisson est tombé dans les filets des agents de l'Etat, chargés de traquer les sangsues. Il aurait été découvert dans le compte bancaire d'un ancien président d'une institution de la République des milliards de Fcfa, piqués de façon malhonnête dans les caisses de l'Etat. Plusieurs fois ministre. Elu président d'institutions depuis l'avènement de la démocratie souillée. Notre du jour apparemment, avait un faible pour l'argent du pauvre contribuable malien ou peu enclin à l'argent facile. Il s'était fait une réputation d'homme propre. Contrairement à beaucoup d'autres vrais faux démocrates qui se sont bien sucrés durant leur passage dans les hautes sphères de l'appareil d'Etat et cités dans des rapports des structures de contrôle, son nom n'a été associé à aucun scandale politico-financier, malgré l'ampleur de la corruption qui a passé du stade artisanal à celui de sophistiqué. Sur le terrain, il avait une longueur d'avance sur ses détracteurs au sein de sa propre formation politique et ses adversaire politiques, qui l'attaquaient et le critiquaient sur son comportement jugé anti normal. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Arnaque via les réseaux sociaux -Trois cyber-escrocs dans les filets de la gendarmerie

Courant le mois de novembre 2023, la Cellule Police Technique et Scientifique de la Section de Recherches de la Troisième Légion de la gendarmerie à Ouagadougou enregistrait une plainte contre X pour arnaque via les réseaux sociaux notamment Facebook et Wathsapp. Les investigations entreprises par les gendarmes de la Cellule ont permis d’identifier et interpeller trois individus, le 24 novembre 2023 dans les quartiers Garghin et Tengandogo de Ouagadougou. Ils sont deux de nationalité étrangère et un burkinabè, intéressés présumés auteurs des faits d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, usurpation de titre. La manœuvre de ces cybers escrocs consistait à publier sur le net des annonces de recrutement au compte de certaines entreprises importantes toutes basées au Burkina Faso. Pour appâter les victimes, ces individus malintentionnés exigent un dossier composé des scans d’extrait de l’acte de naissance, de passeport ou Carte nationale d’identité et des diplômes nécessaires. (Source : aouaga.com)

Togo : Droits de l’Homme- Lomé présente ses engagements à Genève

Les Nations Unies célèbrent depuis le 10 décembre dernier, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Présent à Genève (Suisse) dans le cadre des activités de cette célébration, le Togo, représenté par le Premier ministre, Victoire Dogbé, a présenté lundi ses engagements, au titre de l’initiative « Droits Humains 75 ».Au nom du Président de la République, la cheffe du gouvernement a dévoilé ces engagements qui, non seulement s’inscrivent dans les obligations internationales du pays en matière de droits humains, mais font encore et surtout partie intégrante de la vision et de la politique nationale de développement. Globalement, ils tournent autour de trois principaux points : l’assurance maladie universelle pour tous, l’accès à l’eau potable et la protection des défenseurs des droits humains. (Source : alome.com)

Bénin : Opérations de maintien de la paix- 223 soldats béninois de la Minusma de retour au bercail

Comme annoncé depuis mai 2022, 223 soldats béninois qui servaient au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont regagnés Cotonou le lundi 11 décembre 2023 a annoncé BIP Radio Cotonou. Ce retour progressif s'inscrit dans la décision du gouvernement béninois de rappeler ses troupes engagées au Mali. Sur les 250 soldats béninois qui faisaient partie de la Minusma au Mali, 223 ont regagné Cotonou selon les informations de Bip radio. Les 27 soldats restants sont prévus revenir avant la fête de Noël, conformément au calendrier de rapatriement établi.(Source : acotonou.com)

Gabon : Circulation- Une route entre Ebe Messe et Alar victime des intempéries dans l’Ogooué Ivindo

Des glissements de terrain dégradant les voies publiques ne s'arrête pas dans les régions gabonaises. Une route reliant les villages d'Ebe Messe et Alar, à quelques kilomètres d'Ovan dans la province de l'Ogooué Ivindo au Gabon, a été gravement endommagée, ce mardi 12 décembre 2023, suite aux fortes pluies qui sévissent dans la région depuis plusieurs semaines, a-t-on appris. L'effondrement de cette voie de circulation, qui est bitumée, a suscité l'étonnement des populations locales qui se demandent à quel moment précis le glissement de terrain s'est produit. Les pluies abondantes semblent être à l'origine de cet incident, soulevant des préoccupations sur la détérioration des infrastructures routières à travers le pays. (Source : alibreville.com)

Guinée : Massacre du 28 septembre 2009-Le camp des victimes déçu

Alors que l’audition des témoins dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se poursuit, le camp des victimes exprime une déception. Les avocats des parties civiles se disent déçus de cette phase qui est pourtant cruciale pour la manifestation de vérité. Selon eux, les témoins du parquet, au lieu de dire la « vérité » se mettent à protéger ceux qui les ont nommés au moment des faits. « Reconnaissons que ces témoins ne disent pas la vérité. Ils (témoins) se sont inscrits dans la logique d’être reconnaissants à celui (Dadis Camara, ndlr) qui les avait nommés. Il est très regrettable qu’on choisisse de conserver sa loyauté envers un chef en refusant de dire la vérité et rentrer dans l’histoire », déplore l’avocat maitre Alpha Amadou DS Bah. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : 8è congrès extraordinaire du Pdci-Rda- Les clarifications du porte-parole

Le porte-parole du Pdci-Rda, Bredoumy Kouassi Soumaila a informé l'opinion publique le mardi 12 décembre 2023 sur les candidatures enregistrées à la présidence de son parti. Bisbille entre le président du Pdci-Rda par intérim, Prof. Philippe Cowppli-Bony et le vice-président Maurice Kakou Guikahué. A quatre jours de l’organisation du 8e congrès extraordinaire de ce parti prévu le 16 décembre 2023, un véritable imbroglio règne.Face à la presse à la Maison du Pdci-Rda, Bredoumy Kouassi Soumaila a affirmé : « la direction du parti rappelle à tous qu’elle n’a à aucun moment rejeté la candidature de M. Guikahué ». Comme suite donc à tout ce qui précède, le comité électoral a délibéré. « Tous les dossiers des postulants seront transmis au bureau du Congrès avec les lettres de démission de ceux qui en ont pris la décision », a-t-il précisé. Mieux, la direction du vieux parti a produit un communiqué signé de son président intérimaire, pour faire savoir qu’« aucune des candidatures présentées pour la présidence du Pdci-Rda n’a ni été éliminée, ni rejetée ». En outre, souligne la note, selon la tradition et l’esprit du Pdci-Rda, le dialogue se poursuit entre les candidats en vue du consensus. (Source : fratmat.info)