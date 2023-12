Congo-Brazzaville: Zlécaf - Moderniser les procédures douanières pour atteindre les objectifs

Le ministre de l'Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a ouvert, le 12 novembre à Brazzaville, un séminaire régional portant sur la modernisation des procédures douanières dans le contexte de l'atteinte des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf).

Initié par le bureau régional du Fonds monétaire international (FMI) avec le soutien du gouvernement japonais et Afriac, en tant que partenaire du ministère des Finances, le séminaire s'inscrit dans le cadre du rôle auquel est appelé à jouer l'institution douanière dans l'opérationnalisation de la Zlécaf.

« Le présent séminaire vise l'atteinte des objectifs de l'agenda 2060. Il représente une contribution significative aux ambitions d'intensification du commerce intra-africain dont le leitmotiv demeure la Zlécaf, en tant que grand marché unique des marchandises et des services d'environ 1,2 milliard de personnes pour un PIB estimé à 2500 milliards de dollars », a indiqué le ministre congolais des Finances.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette zone, le Congo, qui n'entend rester en marche de ce grand marché commun, a mis en place une stratégie qui s'articule autour de six axes. Il s'agit notamment des réformes macro-économiques ; de la mise en place d'un dispositif réglementaire et institutionnel ; de la diversification de l'économie ; du développement des infrastructures ; de l'adaptation des politiques publiques et du suivi et évaluation stratégique.

Afin de marquer son adhésion totale à la Zlécaf, Jean Baptiste Ondaye a précisé que son pays a signé l'accord bilatéral visant à accélérer la mise en œuvre du Processus sur le commerce des marchandises.

L'option prise par le Congo est celle de la vision commune en matière de réformes fiscales qui occupent encore l'essentiel des activités de la douane qui, en tant que régie financière, est appelée à remplir les nouvelles des missions en sus de celles jugées classiques, en lien avec le programme des tarifs préférentiels mis en place en rapport avec le programme des tarifs préférentiels édité par la Zlécaf.

« Au sujet des défis et enjeux de la douane d'aujourd'hui et de demain, votre séminaire constitue un cadre privilégié d'échanges. Pour ce faire, vous devriez mutualiser vos idées en vue d'innover et de proposer des solutions qui tiennent compte de l'évolution prévisible du contexte international et régional », a invité le ministre des Finances.

Espace du commerce regroupant cinquante-quatre pays africains signataires de l'accord, la Zlécaf est entrée en vigueur en 2019. Ces principaux objectifs sont, entre autres, créer un marché continental unique pour les biens et services ; développer le commerce intra-africain; renforcer la compétitivité et soutenir la transformation économique des pays africains, mais aussi promouvoir le développement industriel. Des objectifs qui placent les services de douanes au cœur des ambitions fixées

En effet, relève-t-on, en dépit des programmes de réformes nationaux et régionaux en cours, des progrès importants restent encore à réaliser à la fois dans l'efficacité des contrôles et la facilitation des opérations commerciales. Ainsi, relever ces obstacles requiert plus de technologie pour moderniser les douanes.