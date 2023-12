Congo-Kinshasa: Le parti BDM conteste le programme des obsèques de Ne Muanda Nsemi

Regrettant n'avoir pas été consulté par la famille biologique de son leader, qui avait établi ce programme, cette formation politique pense que ce programme est en contradiction avec le testament politique de "Nlongi a Kongo" et empêcherait à ses cadres et militants de participer aux scrutins du 20 décembre prochain

Le parti politique Bundu dia Mayala (BDM) vient de protester contre le programme des obsèques établi par la famille biologique de Zacharie Badiengila dit Ne Muanda Nsemi. Elle reproché à cette dernière de ne l'avoir pas consulté.

A l'issue d'une conférence de presse tenue le 11 décembre à Kinshasa, BDM fait savoir que cette action de la famille biologique de son leader viole le testament politique de ce dernier. "Ce programme foule au pied la dernière volonté de notre leader, qui avait demandé de soutenir la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi", a indiqué le secrétaire général de cette formation politique, Me Bakuamisa Milungidi.

Le parti BDM affirme, par ailleurs, que les obsèques de Ne Muanda Nsemi sont prévues du 13 au 23 décembre. A l'en croire, suivant ce programme, il serait difficile aux cadres et militants de BDM disséminés à travers le pays de voter le 20 décembre car, ils seront en dehors de leurs circonscriptions électorales. "Il y a un programme fixé du 13 au 23 décembre. Le BDM n'a pas été associé à ce programme, nous ne le reconnaissons pas et après l'avoir analysé, nous avons constaté qu'il constitue un obstacle au respect de la dernière volonté politique du grand maître, qui était de soutenir la réélection de son neveu, Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle", a indiqué le secrétaire général de BDM.

Et de poursuivre : "Dans ce programme, il est prévu que tous les membres se retrouvent à Luozi le 20 décembre. Si nous mobilisons plus de cent mille personnes, cela signifie que ceux de Tshela, de Boma, de Matadi, etc., ne pourront pas voter car, ils seront en dehors de leurs circonscriptions électorales". Pour cette formation politique, ce programme constitue aussi un obstacle pour les candidats du BDM qui se retrouveront devant un dilemme entre poursuivre la campagne électorale et se rendre à l'enterrement du grand maître.

Dans la conclusion de cette activité, le secrétaire général de BDM a appelé toutes les parties à respecter la dernière volonté politique de Ne Muanda Nsemi, décédé le 18 octobre dernier à l'âge de 77 ans. "Entre le respect de la dernière volonté politique et ce programme des obsèques établi dans le but de contrecarrer le testament politique du grand maître, le choix est clair; le BDM ne reconnaît pas ce programme et nous prévoyons d'organiser l'enterrement après les élections générales", a-t-il fait savoir.

Le parti politique de feu Ne Muanda Nsemi a profité de cette occasion pour réaffirmer sa loyauté envers le président Tshisekedi et sa volonté de porter haut sa candidature jusqu'à la victoire à l'issue des scrutins du 20 décembre. A l'en croire, c'est seulement après cette victoire que Félix Tshisekedi, élu président de la République pour son second mandat, procédera à l'enterrement de feu Ne Muana Nsemi avec tous les hommages dignes de son rang.

BDM a, par ailleurs, salué le geste du chef de l'État relatif à la libération de ses adeptes emprisonnés sous le règne de son prédécesseur, Joseph Kabila.