Angola: La conférence de Catoca recommande la proximité avec des universités

Saurimo (Angola) — La Société Minière de Catoca a tenu ce mardi, à Saurimo, Lunda Sul), une conférence technico-scientifique dans le but d'analyser les problèmes critiques du processus de production minière et le développement de propositions pouvant être appliquées dans la mine, ayant comme une base pour la recommandation de proximité avec les universités.

La conférence a réuni des hauts responsables de l'entreprise et des académiciens, représentant l'Université Agostinho Neto, Lueji A'Nkonde, l'Institut Supérieur Métropolitain d'Angola (IMETRO) et Lusíadas de Lunda Sul.

Se confiant à la presse, le président du Directoire et directeur général de Catoca, Benedito Manuel, a déclaré que cela revêt une grande importance, car il reflète la vision de l'entreprise dans la perspective de continuer à être un catalyseur du développement économique et social du pays.

La conférence vise également, a-t-il souligné, à établir un mariage entre la technique, issue de plus de 28 ans d'expérience, avec la connaissance produite par le monde académique, afin de développer conjointement des connaissances, des produits et des services innovants, capables de contribuer à l'amélioration continue des processus liés à l'exploitation minière.

Il a souligné que cela représente également une opportunité de partager des idées sur des problèmes concrets, notamment identifiés dans l'exploitation de la mine de Catoca, en vue d'élaborer des propositions de solutions, dérivées de ce partenariat entre les institutions technologiques et d'enseignement supérieur.

Benedito Manuel a indiqué que des conférences technico-scientifiques auront lieu à partir de l'année prochaine et seront de plus en plus proches de la communauté académique, afin que l'on puisse poursuivre le chemin de l'optimisation des processus, à travers des actions d'amélioration continue.

Catoca est située dans la province de Lunda Sul et existe depuis 28 ans, étant la quatrième plus grande mine à ciel ouvert au monde et responsable de plus de 75 pour cent de la production de diamants du pays.

Elle emploie plus de dix mille personnes, directes et indirectes.