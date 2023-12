Cote d'Ivoire: Immobilier - Ouverture à Abidjan de la 9è édition du Salon de l'architecture et du bâtiment

La neuvième édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment ( Archibat ),une plate-forme de rencontre biennale des architectes, des urbanistes, de aménageurs et des acteurs du développement urbain, a ouvert ses portes le mardi 12 décembre 2023 au Parc des expositions d'Abidjan.

A la tribune, Ismael Boga N'Guessan, le commissaire général de Archiba 2023, a précisé que ces assises, où il est attendu environ 30.000 visiteurs, seront meublées par des panels, des conférences, des expositions et des rencontres grand public.

A l'occasion, M. Joseph Amon, le président du Conseil national de l'ordre de architectes de Côte d'Ivoire ( Cnoa) a dit : « En adoptant l'architecture durable comme moyen de relever les problèmes environnementaux, de promouvoir la résilience climatique et de créer un avenir plus vert et plus durable, nous architectes ivoiriens et ouest ivoiriens, reconnaissons le besoin urgent de relever les défis environnementaux et de promouvoir le développement durable tel qu'édicté par les Nations-Unies »

Non sans expliquer qu'il s'agit pour les architectes de s'approprier les 17 ODD afin d'élaborer une approche dans la conception de projets qui donne la priorité à l'intégration de considérations environnementales, sociales et économiques et créer des bâtiments et des espaces qui minimisent les impacts négatifs sur la planète.

Pour y arriver, a souligné le président du Cnoa, les architectes disent vouloir s'appuyer sur des industries locales dynamiques, fortes et résilientes. « Les architectes veulent concevoir avec les industriels locaux des bâtiments adaptés qui puissent évoluer et répondre aux besoins des populations face au changement climatique », a promis M. Amon.

Au nom du gouvernement ivoirien, Koné Bruno Nabagné, ministre de le Construction, du logement et de l'urbanisme, a félicité les organisateurs dudit salon qui est désormais devenu une tradition en Côte d'Ivoire. L'édition 2023 enregistre la participation des présidents de l'ordre des architectes des autres pays membres de l'Uemoa.

Koné Bruno qui a salué l'engagement des architectes ivoiriens aux côtés du gouvernement ivoirien, a dit qu'il faut proposer une architecture résiliente et durable. « Il faut minimiser l'impact écologique de l'architecture sur l'environnement », a -t-il dit dans son discours à l'ouverture des travaux.

Poursuivant, M. Koné a insisté sur la nécessité d'une « architecture durable » respectueuse des Objectifs de développement durable (ODD). Notre pays n'échappe pas aux effets du changement climatique. Ce qui impose à tous un effort pour sauver notre planète... L'urbanisation est souvent anarchique dans nos agglomérations », a-t-il déploré.

Aussi, dans la foulée, le ministre de la Construction a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'urbanisation est de 53%. «Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la moitié de la population vit en ville. A ce jour, toutes les 32 villes sont dotées de plans d'urbanisme directeur », a fait savoir M. Koné révélant qu'en Côte d'Ivoire, à ce jour, le déficit en logement se chiffre à 833.000 unités.

« Le déficit en logement est un défi pour nous gouvernants, mais c'est une opportunité pour vous industriels », a estimé le ministre Koné Bruno. A noter 154 entreprises exposantes et plus de 30.000 visiteurs sont attendus à ce salon qui a pour thème : « Architecture durable et industries locales »