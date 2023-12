Congo-Kinshasa: La RDC parmi les cinq principaux partenaires africains de la Chine

L'annonce par la Chine de supprimer les droits d'entrée sur les exportations de certains pays africains dont la RDC sur son sol réjouit les producteurs congolais. Tisya Mukuna est productrice de café à Kinshasa, premier café cultivé et transformé à Kinshasa.

La nouvelle de la Chine symbolise l'ouverture de l'exportation du made in Congo. C'est un bon premier pas mais il en faut d'autres car les deux pays ont à gagner de part et d'autre. Selon les chiffres du service économique de l'Ambassade de la Chine en RDC, le volume de commerce sino-africain des marchandises sans compter le commerce des services a pesé 254,29 milliards de dollars américains en 2021 et 282 milliards de dollars en 2022.

L'Afrique du sud, le Nigeria, l'Angola, l'Egypte et la RDC sont les cinq principaux partenaires africains de la Chine et le volume commercial entre la Chine et ces 5 pays représente 52.5% du volume total d'échanges commerciaux. FU Zhaolong renseigne que la RDC jouit depuis des années un excédent commercial important comme il exporte beaucoup vers la Chine et reçoit les devises étrangères mais importe moins depuis la Chine.

Selon ce responsable, la Chine est un marché énorme de consommation. En favorisant ainsi les exportations des autres pays, les consommateurs chinois auront accès aux marchandises de bonne qualité, venant de tous les coins du monde. Ce serait déjà une amélioration pour la vie des Chinois dont le gouvernement aime partager le développement avec le reste du monde, surtout avec les pays les moins avancés.