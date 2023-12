Afrique: Le Kenya fête les 60 ans de son indépendance dans un contexte économique morose

Le Kenya a fêté ce mardi 60 ans depuis la déclaration de son indépendance de l'Empire britannique. Dans la capitale, les célébrations se sont déroulées dans une ambiance festive. Elles ont eu lieu aux Uhuru Gardens, les « jardins de la liberté » en swahili, un lieu dédié à la mémoire de la lutte pour l'indépendance. L'évènement était ouvert au grand public. Le 12 décembre étant un jour férié au Kenya, les Kényans avaient fait le déplacement par milliers aux Uhuru Gardens.

Fanfare, concerts de musiques, danses et spectacle aérien... l'anniversaire a été célébré en grande pompe à Nairobi. Veronica Mwaniki s'était habillée pour l'occasion. Elle était recouverte de drapeaux kényans de la tête aux pieds. Et s'est assise au premier rang pour suivre les festivités.

« Je suis arrivée à cinq heures du matin. C'est la première fois que je viens à une célébration de l'indépendance, les autres années, je regardais depuis chez moi. Mais cette fois, je me suis dit que j'avais envie de fêter ça, entourée d'autres Kényans. Et puis de voir notre président ! Savoir que le Kenya a déjà 60 ans, ça me rend très fière. »

Fierté aussi dans le discours du président kényan. William Ruto a commencé par commémorer ceux qui se sont battus pour l'indépendance du pays. « Nos aïeux ont commis de grands sacrifices pour gagner la liberté que nous célébrons aujourd'hui. Et les générations qui ont suivi ont apporté progressivement leurs contributions pour nous permettre d'atteindre l'État, la société et l'économie dont nous jouissons de nos jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup à célébrer, car nous avons fait d'immenses progrès au cours des six dernières décennies. »

Ruto défend ses mesures impopulaires

Mais le président en a aussi largement profité pour défendre sa politique et les mesures de son gouvernement, qui a réduit certaines subventions et augmenté des impôts. Des mesures très impopulaires, alors que le coût de la vie a explosé. Il faut faire face au poids de la dette, insiste le président Ruto. « Même s'ils sont douloureux, les sacrifices que nous avons faits, non seulement rendraient fiers nos combattants de la liberté, ils sont absolument nécessaires pour l'époque actuelle et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ces sacrifices sont la garantie de la stabilité économique de notre pays. »

La situation économique n'a pas empêché Gabriel Muthungu de fêter la célébration dans la joie. Ce professeur d'école primaire est venu avec ses élèves. « C'est très important pour eux de venir célébrer cette journée pour qu'ils puissent comprendre notre histoire. Nos grands-parents, nos aînés se sont battus et grâce à eux nous ne sommes plus sous domination coloniale, nous sommes un pays indépendant et libre. Cela me rend heureux et c'est pour ça que j'assiste aux célébrations de l'indépendance chaque année. Si Dieu le permet, je serai là l'année prochaine ! »

La cérémonie a voulu prôner l'unité. Mais la colère de l'opinion publique face à la situation économique s'y est invitée. Un activiste a tenté d'interrompre le discours du président, avant d'être rapidement intercepté par les forces de l'ordre.