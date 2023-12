Algérie: Oran - Lancement de la manifestation internationale 'semaine de la langue arabe'

ORAN — La manifestation internationale "semaine de la langue arabe" a été lancée, mardi à Oran, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, coïncidant avec le 18 décembre de chaque année.

Le président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a souligné dans une intervention enregistrée par visioconférence que son instance organisera à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe une cérémonie distinguée intitulée "l'arabe, une langue de poésie et d'arts".

Il a également souligné que le Haut Conseil de la langue arabe est toujours déterminé à poursuivre le processus de la commémoration de la Journée internationale de la langue arabe et des arts du langage, qui sont nombreux et ne peuvent être comptés.

Il a ajouté que ces arts sont étroitement liés les uns aux autres et que la langue arabe, avec son corpus linguistique, est riche par le Saint Coran, soulignant la beauté de la langue arabe dans laquelle les poètes chantaient et excellaient.

M. Belaïd a indiqué que "la langue arabe est la langue de la poésie et la poésie est le fondement des langues et la faculté de créativité sous ses diverses formes et styles : oraux, écrits, éloquents et familiers, dans ses diverses écritures et dans ses arts en prose et en poésie, c'est un concept qui résume tous les arts".

A cette occasion, M. Belaïd a évoqué les souffrances du peuple palestinien, suite aux crimes odieux commis par l'entité sioniste, depuis octobre dernier, réitérant son soutien à la juste cause palestinienne en déclarant "El-Qods est toujours dans le coeur".

Un groupe de professeurs de plusieurs universités du pays et de l'étranger participe à cette manifestation, organisée sous le slogan "la langue arabe est celle qui explique", qui aboutira à l'organisation d'une conférence internationale intitulée "La langue arabe, défis et perspectives dans un monde en évolution".

La manifestation comprend la présentation d'une série de conférences couvrant plusieurs sujets, notamment "la langue arabe dans le contexte de la culture de l'information", "l'économie linguistique", "une vision et une stratégie pour soutenir la présence de la langue arabe dans les organisations internationales", "les applications de l'intelligence artificielle et son rôle dans l'amélioration des compétences d'apprentissage", "le rôle des moyens pédagogiques audiovisuels dans l'enseignement de la langue arabe", et "la langue arabe en Occident".

Les travaux de la semaine de la langue arabe, qui se poursuivront jusqu'au 17 décembre en cours, se déroulent par visioconférence.

Cette manifestation est organisée par l'Académie oranaise des études scientifiques et interaction culturelle en coopération avec le Haut Conseil de la langue arabe et le laboratoire de traitement automatisé de la langue arabe à l'université "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen, la fondation Imam Houari d'Oran, le laboratoire du legs scientifique et culturel de la région de Tamanrasset, le groupe académique mondiale en Irak, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université du Liban, l'organisation libyenne internationale des sciences de la langue arabe.