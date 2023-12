Algérie: Le développement des activités de pêche et la protection sociale des professionnels de la mer sont des enjeux stratégiques

ANNABA — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a affirmé, mardi à Annaba, que le développement des activités de pêche en haute mer et de l'aquaculture, ainsi que la mise en place d'une protection sociale pour les professionnels du secteur, sont des enjeux stratégiques.

Au cours d'une rencontre au siège de la wilaya avec différents acteurs du secteur, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, le ministre a indiqué que le plan d'action élaboré dans le cadre de cette démarche "en plus du développement de la pêche en haute mer, de la dynamisation des activités de l'aquaculture, en mer et en eau douce, et de la mise en place d'une protection sociale des professionnels du secteur, s'appuie sur l'activité de construction et d'entretien navals".

M. Badani a rappelé, dans ce contexte, les mesures "significatives" prises par les pouvoirs publics en faveur des armateurs de navires de pêche en haute mer, ainsi que les mesures de soutien inscrites dans le texte de la Loi de finances 2024 relatives à l'octroi d'avantages fiscaux aux jeunes investisseurs dans le domaine de l'aquaculture marine et en eau douce.

Le ministre, considérant l'aquaculture comme "une activité stratégique destinée à suivre le rythme de la demande croissante en produits de la pêche", a noté qu'un total de 26 projets aquacoles sont en cours de réalisation avec pour objectif de 40.000 tonnes de poissons produits dans le cadre des activités aquacoles, rappelant, à ce propos, les "perspectives prometteuses" de développement de cette activité sur les Hauts plateaux et dans le Sud du pays.

Au port de pêche d'Annaba, le ministre s'est enquis des conditions de travail des professionnels de la mer, ainsi que de leur couverture sociale.

Après un échange fécond, centré sur leurs préoccupations professionnelles et sociales, M. Badani a souligné "la détermination de l'Etat à assurer la prise en charge et la couverture sociale de cette catégorie".

Il a abordé, d'autre part, le problème de la surpopulation enregistrée dans le port de pêche d'Annaba, qui accueille 220 unités de pêche.

Il a expliqué, in situ, que la wilaya d'Annaba, classée deuxième en Algérie en termes d'importance de la flotte de pêche, et troisième en termes de rendement et de production, a "un besoin urgent de la réalisation d'un nouveau port de pêche".

Le ministre a également inspecté, tour à tour, les travaux de construction d'un quai pour embarcations de pêche, dans le port d'Annaba, un atelier de construction et de réparation navales à Sidi Salem, dans la commune d'El Bouni, ainsi qu'une unité de transformation et de conditionnement du thon, avant de visiter les ateliers de formation et d'accompagnement initiés par l'AIC (Annaba Innovation Center) d'El Bouni, dans le cadre du programme "Economie Bleue Pêche et Aquaculture".

A l'Ecole de formation technique aux métiers de la pêche, au chef-lieu de wilaya, le ministre a supervisé la mise en service de l'atelier sur les techniques de pêche où il a écouté un exposé sur le rôle des associations professionnelles dans le développement des activités de pêche.

Le ministre a également présidé, à l'hôtel Sheraton-Annaba, une cérémonie de signature de conventions de coopération entre la direction de la Pêche et de l'aquaculture et le Centre de recherche en environnement d'Annaba, entre l'Association des armateurs et l'AIC El Bouni, et entre la direction de la Pêche et de l'aquaculture et le secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels.