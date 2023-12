Algérie: Le ministre des Affaires religieuses prend part au 19e Forum islamique international à Moscou

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a participé, mardi, aux travaux du 19e Forum islamique international qui se poursuivent à Moscou (Russie), indique un communiqué du ministère.

Ce forum qui porte sur "rôle des chefs religieux dans la protection des valeurs religieuses et morales, et le renforcement de la paix et la sécurité", a constitué une occasion pour la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération entre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et le Secrétaire général du Forum islamique international, président de l'Administration religieuse des musulmans de la Fédération de Russie, le Cheikh Raoui Aïn Eddine, a précisé la même source.

A cette occasion, M. Belmehdi a offert au Centre islamique russe des copies du Saint Coran, une copie du Mus'haf (Roudoussi), et une autre en Braille, selon la même source.