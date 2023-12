Algérie: L'Algérie a réalisé de grands progrès en matière de promotion du rôle de la femme dans les différents domaines

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé, mardi, que l'Algérie avait réalisé de grands progrès en matière de protection et de promotion du rôle de la femme dans les différents domaines, ainsi que dans la prise en charge des catégories vulnérables de la société.

Visitant l'atelier de la femme productrice dans la commune de Cheraga et le Foyer des personnes âgées de Dely Ibrahim (Alger), en compagnie d'une délégation de la Fédération nationale des femmes de Chine, présidée par Mme Lin Yi, la ministre a rappelé le soutien accordé aux femmes productrices en vue de contribuer au développement socio-économique du pays.

Elle a réitéré l'engagement permanent de l'Etat à accompagner la femme productrice en vue d'améliorer sa situation socio-économique, notamment dans les zones rurales, relevant que la Constitution de 2020 consacre la protection et l'autonomisation de la femme en vue de contribuer au développement national.

Dans ce sillage, Mme Krikou a évoqué la stratégie du secteur de la Solidarité nationale en matière de prise en charge de toutes les catégories sociales vulnérables, en particulier les enfants, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

D'autre part, la ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir et de renforcer la coopération et le partenariat avec la République populaire de Chine dans le domaine de la protection sociale, outre l'échange des expertises et des expériences pour renforcer le rôle de la femme au sein de la société.

A son tour, la représentante de la Fédération nationale des femmes de Chine a exprimé "son admiration pour les réalisations de l'Algérie dans le domaine de la protection sociale, notamment au profit des femmes productrices et la catégorie des personnes âgées qui bénéficie d'une prise en charge particulière".

"Les relations historiques entre l'Algérie et la Chine contribueront assurément au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine socio-économique et à l'intensification des efforts en vue de tirer profit des expériences et échanger les expertises entre les deux pays", a-t-elle estimé.