Sénégal: Denise Epoté, Directrice distribution, marketing et commercialisation - « Entre TV5 Monde et le Sénégal, c'est une longue et belle histoire d'amour »

La chaîne TV5 Monde lance, aujourd'hui, la 3e édition de l'émission la « Piste de la Francophonie ». La diffusion se fera mardi 12 décembre à partir de 6h du matin jusqu'à 1h le jour suivant, en mondiovision. La séquence, tournée en direct de Dakar, s'écoulera de 14h à 15h. Dans cet entretien, la Directrice de la Distribution, du Marketing et de la Commercialisation, Denise Epoté, évoque les enjeux de cette opération.

Après la Langue française en 2017 et les Cultures francophones en 2019, cette 3e édition de la « Piste de la Francophonie » va s'intéresser aux questions environnementales. Qu'est-ce qui motive ce choix ?

Cette troisième édition est l'occasion pour TV5 Monde de montrer son engagement en faveur de la protection de la planète. La défense de la planète est un axe de notre plan stratégique. Au quotidien, des collaborateurs de la chaîne « référents développement durable » organisent des actions de sensibilisation dans toute l'entreprise afin de faire de nous des citoyens écoresponsables et engagés. Par ailleurs, depuis un an, TV5 Monde a lancé un magazine mensuel « À la Vie à la Terre » qui traite de toutes questions environnementales.

Après un tournage au Canada, au Maroc, au Cameroun, au Congo et en Suisse, l'équipe s'est rendue, début novembre, au Sénégal, dans le parc de Djoudj, la troisième réserve ornithologique du monde. Avec la « Piste de la Francophonie pour la planète », le 12 décembre, les 432 millions de foyers de TV5 Monde découvriront de 6h à 1h du matin, comment, aux quatre coins de la planète, de Dakar à Victoria et de Bâton-Rouge (ville des États-Unis, Louisiane) à Bruxelles, les citoyens se mobilisent pour préserver notre planète Terre.

La « Piste de la Francophonie pour la planète » est une émission exceptionnelle de 19h de direct à travers 17 villes du monde, de 6h00 du matin à 1h00 le jour suivant. Dakar figure dans ce dispositif. Que représente la capitale sénégalaise pour la chaîne francophone à l'aune de ses 40 ans ?

Entre TV5 Monde et le Sénégal, c'est une longue et belle histoire d'amour qui remonte à 1991. Lors du sommet de la Francophonie, c'est à la demande du Président Abdou Diouf que la décision a été prise de lancer TV5 Afrique. Un an plus tard à Dakar, la chaîne voyait le jour. Mactar Silla qu'on ne présente pas a été le premier directeur de TV5 Afrique. Grâce au Président Macky Sall, TV5 Monde et Tivi5 Monde, la chaîne pour les enfants, sont présentes sur la Tnt publique. Par ailleurs, nous entretenons avec la Rts (télévision publique) d'excellentes relations, elles portent à la fois sur la production, l'assistance technique et sur la remise à niveau du personnel.

Quel sera le menu pour l'étape de Dakar ?

En compagnie de Mariama Dramé, journaliste à la Rts, et avec à nos côtés des invités, pendant une heure, nous vous proposerons de découvrir les initiatives prises par les associations et les populations pour préserver l'environnement. Nous vous emmènerons au bord du lac Rose qui, au fil des ans, est devenu impropre à la saliculture, à Saint-Louis, où la vieille ville construite sur l'île de Ndar est menacée par l'érosion marine.

Vous découvrirez également la majestueuse forêt de baobabs, appelés arbres de vie, ils sont connus pour leur très grande longévité. L'un des plus vieux baobabs du Sénégal a 850 ans ! Les baobabs sont classés parmi les plus grands arbres du monde. Mais je préfère ne pas tout vous dire afin que les téléspectateurs apprécient mieux les surprises que Mariama Dramé et moi leur réservons.

Ce voyage autour du monde est aussi une prouesse technique...

Effectivement. C'en est une, car c'est un direct de 19h qu'il faut assurer avec des étapes sur les cinq continents. Mais nous pouvons compter sur la grande expertise de notre partenaire Intelsat qui nous accompagne depuis la première édition de ce programme lancé en 2017 par Yves Bigot, le président directeur général de TV5 Monde.

Quarante ans de présence sur la scène internationale. Que de chemin parcouru...

Vous avez entièrement raison ! Mais pour moi qui suis entrée à TV5 en 1994 comme chargée de programmes aux côtés de Mactar Silla, le Directeur Afrique, il y a des dates marquantes : 1998, lancement du journal Afrique un tout images. Depuis 2017, c'est un journal de 26 minutes ; 1999, la régionalisation des chaînes sur le modèle de TV5 Afrique qui était jusque-là l'unique signal destiné à une zone géographique ; 2010, naissance la web TV Afrique, TV5 Monde+ Afrique ; 2012, lancement de la chaîne jeunesse TIVI5 Monde destinée aux 4-13 ans. En 2016, elle a été lancée en Afrique et en 2022 au Maghreb et au Moyen-Orient ; 2015, lancement de la chaîne sur l'art de vivre TV5 Monde Style.

Elle a ensuite été lancée en Afrique en 2017 et deux ans plus tard au Maghreb Orient. En 2017, il y a eu aussi le lancement de l'offre numérique 100 % Afrique dont le logo est un zèbre qui rappelle cette belle maxime africaine « un homme sans culture est un zèbre sans rayures » ; 2020, le lancement de la plateforme TV5 Monde plus 100 % gratuite et 100 % francophone qui propose plus de 7000 heures de programmes sous-titrés en six langues : français, anglais, arabe, espagnol, allemand et roumain. En 2021, la Principauté de Monaco devient le sixième bailleur de fonds de TV5 Monde.

En 2023, TV5 Monde signe avec l'État du Bénin et Médiawan un accord de coproduction pour la première série quotidienne panafricaine « Le meilleur est à venir ». Je vous donne rendez-vous sur TV5 Monde en 2025 !

La promotion de la diversité culturelle est le fil conducteur de TV5. Quels sont les nouveaux défis auxquels la chaîne francophone doit faire face ?

Abonder davantage le catalogue de la plateforme TV5 Monde grâce à l'apport de contenus que nous fourniraient les chaînes publiques africaines afin d'accroître la découvrabilité des contenus francophones d'où qu'ils viennent.

Vous avez récemment été nominée au classement Top50 Forbes des femmes les plus influentes en Afrique. Qu'est-ce que cela vous fait d'être une femme multi primée ?

Les honneurs et les prix ont deux particularités. Ils flattent votre égo, car vous vous dites que ce que vous faites est apprécié. Mais on a souvent tendance à l'oublier, ils vous obligent, car vous devez faire plus et mieux afin de ne pas décevoir ceux qui vous ont honoré ! Je saisis cette occasion pour remercier ma famille sans laquelle je ne serais pas ce que je suis. Mes professeurs qui, tout au long de mon cursus, m'ont transmis le goût du travail bien fait. Une pensée toute particulière pour Jacques Famé Ndongo, Hervé Bourges et Albert Bourgi. Et je n'oublie pas les patrons avec lesquels je travaille et dont la confiance se traduit par les responsabilités et les missions qu'ils me confient.

Vous êtes une référence dans votre domaine, avec l'évolution dans le secteur médiatique. Quels conseils prodiguez-vous aux nouvelles générations ?

De la rigueur dans le travail, en étant exigeant avec soi-même avant de l'être avec les autres. Bien s'informer pour mieux informer les autres. Des compris s'il le faut, mais jamais de compromissions. C'est ce qui fonde votre crédibilité.