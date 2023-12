Algérie: Journées du cinéma étudiant à Skikda - 'Koullouna Nantami' sacré meilleur film

SKIKDA — Le court-métrage "Koullouna Nantami" (Nous avons tous une appartenance) de l'étudiant Mohamed-Larbi Bourourou, de l'Université de Skikda, a remporté le prix du meilleur film aux 2èmes journées nationales du cinéma étudiant, ouvertes dimanche à l'Université du 20-Août 1955 de Skikda.

Le prix a été décerné sur décision unanime du jury composé de professeurs d'université spécialisés dans l'audiovisuel et de cadres de la direction de la Culture et des arts de la wilaya de Skikda.

Selon un membre de ce jury, "le film se distingue par sa cohérence en termes de contenu, d'idées et de réalisation, d'autant que l'auteur a traité de manière professionnelle un sujet délicat, éminemment social".

Le réalisateur, Mohamed-Larbi Bourourou, a indiqué à l'APS que son film traite de la souffrance d'un garçon atteint du syndrome rare de Treacher-Collins, conséquence d'une anomalie génétique qui entraîne, au cours de la vie embryonnaire, un mauvais développement de certaines structures de la face qui fait que les personnes atteintes ont des malformations plus ou moins importantes du visage, des oreilles et des yeux.

Le jeune étudiant-réalisateur a indiqué avoir tenté, à travers son court-métrage d'une durée de 4 minutes et 30 secondes, de "mettre en évidence la souffrance du patient atteint de ce syndrome et le harcèlement auquel il est exposé de la part de ses collègues et comment il vit avec cette maladie".

Le 2ème prix est revenu au film "Le faux virage", réalisé par Mohamed Islam Saoula, de l'Université de Skikda, tandis que le 3ème a été décerné ex-aequo par les films "Pour son père", d'Abdeldjalil Boulehbal de l'Université Badji-Mokhtar d'Annaba, et "Fuis!" d'Ahmed Bellem de l'Université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem.

Souhila Chaoui, spécialiste de l'audiovisuel et professeur à la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université du 20 août 1955, et membre du jury, a souligné qu'en dépit de faibles moyens, les étudiants en lice ont laissé apparaître de belles aptitudes dans la réalisation de courts-métrages, ce qui est annonciateur d'un avenir prospère pour le cinéma en Algérie.

La 2ème édition des Journées nationales du cinéma étudiant, organisées sur trois jours, a enregistré la participation de 10 courts-métrages réalisés par des étudiants des universités de Constantine, Annaba, Saïda, Oum El Bouaghi, Tizi Ouzou, Mostaganem et de Skikda.

Selon, Adel Ramram, président de l'Association des Jeunes Etoiles, organisatrice de cette édition initiée en coordination avec la direction de la culture et des arts de la wilaya de Skikda et l'Université du 20 août 1955, ces journées visent à permettre à des étudiants de différents horizons de se contacter et d'échanger des connaissances et des expériences dans le domaine de la production cinématographique.

Cet événement a également donné lieu à l'organisation de quatre ateliers auxquels quelque 200 étudiants ont participé.

Des ateliers consacrés à la "création d'une entreprise de communication", à "l'analyse critique de cinéma", au "maquillage au cinéma" et à la "présentation télévisuelle et radiophonique".

Le programme de ces journées qui prendront fin mardi comprend une escapade en mer et une visite de la ville de Skikda à l'intention des participants qui pourront également assister, dans les résidences universitaires El Hadaïk 5 et 6, à la projection des films "Héliopolis" et "L'inspecteur Tahar".