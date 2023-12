Algérie: 11 décembre 60 - Inauguration de nouvelles structures à l'Est du pays

CONSTANTINE — Plusieurs foyers ont été raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité et de nombreuses nouvelles structures de divers secteurs ont été inaugurées, lundi à travers les wilayas de l'Est du pays à l'occasion de la commémoration du 63ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Dans la wilaya de Constantine, le secrétaire général de la wilaya, Maamri Mahrez, a présidé à la Maison de la culture "Malek Hadad" l'ouverture d'un séminaire sur l'écrivain chahid Ahmed Rédha Houhou avec la participation de conférenciers de la Palestine et de Tunisie avant de visiter une exposition de la direction des Moudjahidine sur les manifestations du 11 décembre 1960 et une autre sur les crimes sionistes en Palestine initiée par la communauté palestinienne dans la wilaya.

A Batna, l'occasion a donné lieu à l'inauguration par le wali, Mohamed Benmalek d'une cantine scolaire et trois classes d'extension à Tazoult outre le lancement de plusieurs projets ainsi que l'ouverture d'un bureau de santé pour les moudjahidine au CHU de la ville de Batna.

A Khenchela, le wali Youcef Mahiout a présidé le raccordement au réseau de gaz de 107 foyers de l'agglomération Ouled Mehnia dans la commune de R'mila au titre d'un projet de réalisation de 2,5 km de canalisations mobilisant plus de 36 millions DA du programme complémentaire décidé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la wilaya.

Plus de 2.300 foyers des deux communes de Bouhatem et Terraï Baïnane ont été raccordés à l'occasion au réseau de gaz naturel au cours d'une cérémonie présidée par le wali de Mila, Mustapha Koreïch qui a inspecté la polyclinique de Terraï Baïnane nouvellement réaménagé et inauguré une station d'alimentation en eau potable de mechta Zaâroura.

A Tébessa, 180 foyers des localités Dhraa Zita et Mahala dans la commune de Negrine ont été reliés au réseau de gaz parallèlement à la mise en service de la seconde tranche de 2,5 km du projet d'aménagement de la route entre Ksar Negrine et le chef-lieu de daïra et l'inauguration d'un stade proximité, d'un bureau de poste à Ferkane et du projet d'entretien de 4 km du chemin communal CC-454 entre le CW-149 A et la localité de Blida dans la commune de Ferkane.

Dans la wilaya d'El Tarf, 97 foyers de la localité Faïd Ramoul de la commune Lac des oiseaux ont été raccordés au réseau de gaz et 21 autres foyers de l'agglomération Guergour au réseau d'électricité.

Le wali d'Ouled Djellal, Aïssa Azizi Bouras, a inauguré à l'occasion une polyclinique dans la nouvelle ville Kribaa Nabahani et à sa baptisation du nom du moudjahid Sami Ahmed.

Cette polyclinique dispose de services des urgences médicales, de chirurgie dentaire, de radio, des maladies infectieuses, de maternité et de pédiatrie.

Des activités commémoratives similaires ont eu lieu également dans les autres wilayas de l'Est pays.