Algérie: Réduction du volume horaire de l'examen d'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire

CHLEF — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé mardi à partir de la wilaya de Chlef, une révision du système d'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire, durant l'année scolaire en cours, parallèlement à une réduction de son volume horaire qui passera de 13 heures et 15 minutes sur une période de 25 jours à six (6) heures et 30 minutes sur trois (3) jours.

"Le Séminaire national organisé, en juillet dernier, a été sanctionné par une série de propositions et recommandations, qui ont été soumises à une commission de haut niveau, suite à quoi des mesures ont été prises pour modifier dans la forme, sans toucher au contenu, le système d'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire", a expliqué le ministre dans un point de presse animé en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Chlef.

Il a précisé que cette modification concerne notamment la réduction du volume horaire de 13 heures et 15 minutes sur 25 jours à 6 heures et 30 minutes sur trois jours.

L'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire se déroulera les 12, 13 et 14 du mois de mai prochain, sur une période de trois (3) jours, dans six(6) matières, soit l'arabe, le français, Tamazight, l'histoire, les mathématiques et l'éducation islamique, tandis que l'évaluation des acquis des quatre matières restantes se fait au cours de l'année scolaire, a détaillé le ministre.

"Cette mesure devrait contribuer à réduire la pression chez les élèves, tout en préservant le contenu de l'examen, vu qu'il comporte beaucoup de points positifs, à travers notamment l'adoption du traitement pédagogique, porteur d'avantages multiples, depuis la dernière rentrée scolaire", a-t-il estimé.

Le ministre a souligné, à ce titre, l'organisation attendue, durant la première semaine des prochaines vacances scolaires, d'un séminaire national axé notamment sur les nouvelles mesures relatives à l'examen d'évaluation des acquis de la 5ème année primaire.

Il a également annoncé d'autres mesures pour "accompagner les mesures d'édification et de construction" à partir de la prochaine rentrée scolaire, dans le but d'"améliorer le taux d'occupation des salles de classes, au même titre que le nombre d'élèves dans les groupes éducatifs".

"Le secteur oeuvre, en outre, à la révision des horaires des études, le nombre des semaines d'études et toutes les données et variables impactant directement sur le nombre d'élèves dans les classes", a assuré M. Belaabed.

Et d'ajouter: "L'Etat a fait le nécessaire dans ce domaine, et le ministère réfléchit sérieusement aux moyens d'activer ces données, dotées d'une valeur ajoutée et de nature à permettre d'atteindre un taux acceptable d'occupation des classes".

S'agissant du statut particulier des employés des corps de l'éducation nationale, M. Belaabed a dévoilé que celui-ci se trouve actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, assurant qu'il apportera "de nombreux acquis pour les employés du secteur, notamment les enseignants".

Durant sa visite à Chlef, le ministre de l'Education nationale a procédé à l'inauguration de nombreux établissements éducatifs, dont le groupe scolaire "Abad Djilali" dans la ville de Chlef, le CEM "Chahid Chafaâ Larbi" de la commune de Karimia, et le lycée "feu Moudjahid Chegrani Mhamed" de la commune de Beni Haoua.