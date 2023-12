Congo-Kinshasa: Mbuyi-Mayi - Fatshi assure que le 2e mandat sera celui du bien-être populaire

Lentement mais sûrement, la campagne électorale a amorcé son dernier virage. Après le Kongo Central, le Grand Equateur, la Grande Orientale, le Grand Kivu et le Grand Katanga, voici Félix Tshisekedi dans le Gand Kasaï, terre de ses ancêtres.

C'est par la ville de Mbuyi-Mayi, capitale de la province du Kasaï Oriental, que le président candidat a démarré sa campagne dans l'espace Grand Kasaï.

Comme partout où il est passé, le 20/20 a eu un dialogue direct avec la population, en langue du terroir, le Tshiluba, prouvant ainsi qu'il est véritablement fils du pays.

Après avoir expliqué aux Mbuyi-Mayiens les péripéties qui ont marqué son premier mandat, ce qu'il a pu faire et lui reste encore à faire, il a sollicité qu'on lui renouvelle la confiance en lui accordant un deuxième mandat, afin de lui permettre d'achever, à la satisfaction des Congolais les nombreux projets de développement socio-économique initiés à travers le territoire national.

Accordant la parole à la population, qui la réclamait avec acharnement, les Mbuyi-Mayiens ont exprimé au Président candidat leurs préoccupations. Au nombre de celles-ci on a noté la problématique de relance de la MIBA, le coût de la vie avec notamment l'augmentation du prix de la farine de maïs, le chômage des jeunes, l'entreprenariat, etc.

Concernant la relance des activités de la MIBA, Félix Tshisekedi a dit à la population de Mbuyi-Mayi qu'il gère lui-même le dossier. Car il s'est dit témoin direct de la situation, pour avoir vécu à une certaine période à Mbuyi-Mayi. Il a indiqué connaître le rôle que jouait cette entreprise qui faisait rayonner toute l'économie de la province. Et il a mal au coeur de voir la MIBA en arrêt d'activités.

Toujours dans ce chapitre lié aux sociétés minières, la population a réitéré ses accusations à l'endroit de la SACIM. Réaction de Fatshi :

«on avait déjà pris langue avec les responsables de l'entreprise, où on avait examiné toutes les questions relatives à la transparence et au bon traitement du personnel. S'ils ne changent pas, nous finirons par nous séparer», a-t-il alerté.

Quant à la montée du prix de la farine, il a promis de descendre lui-même dans différents marchés ce mercredi afin de s'en rendre compte.

Il faut aussi signaler que dans cet échange, la population n'a pas ménagé le ministre de l'Agriculture, fils du terroir, en l'accusant d'avoir détourné les matériels et motos lui remis. Le Président a misé sur la sagesse en disant à ses interlocuteurs qu'il a reçu le rapport et il va vérifier les faits sur le terrain.

Parlant de l'insécurité dont le pays est victime particulièrement dans sa partie Est, un dossier classé parmi les priorités, le Président candidat a recommandé aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationales en vue d'assurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi une réponse à la question du chômage, a fait savoir Félix Antoine Tshisekedi aux filles et fils de la capitale mondiale des diamants.

Enfin, sollicitant la confiance des Est-kasaiens pour lui accorder un second mandat, le 20/20 a garanti que le deuxième mandat sera consacré aux réponses aux problèmes sociaux des Congolais. «Vous êtes sans ignorer que la je pense aux difficultés que nous avions rencontrées au début de ce premier mandat, avant d'avoir l'effectivité du pouvoir et déployer des efforts pour, réaliser ce qu'on a pu faire», a-t-il rappelé en promettant que le second mandat trouvera à coup sûr des solutions à nombre des préoccupations.