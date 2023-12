Maroc: Réunion du Conseil d'orientation et de suivi de la Fondation des oeuvres sociales des fonctionnaires des collectivités territoriales et de ses groupes et instances

Rabat — Une réunion du Conseil d'orientation et de suivi de la Fondation des oeuvres sociales des fonctionnaires des collectivités territoriales et de ses groupes et instances s'est tenue mardi au Ministère de l'Intérieur (Direction Générale des collectivités territoriales), axée sur l'examen et l'adoption de plusieurs documents de création de cet établissement.

Cette rencontre a été présidée par le Wali, secrétaire général du Ministère de l'Intérieur et Directeur Général des collectivités territoriales par intérim, Mohamed Fawzi, en sa qualité de directeur du Conseil d'orientation et de suivi, en présence du gouverneur chargé de la coopération et de la documentation, en sa qualité de directeur exécutif par intérim de la Fondation, indique un communiqué de la Fondation.

Cette réunion a connu également la présence de plusieurs membres du Conseil, conformément à l'article 5 du Dahir N°1.20.75 portant promulgation de la loi 37.18 relative à la création de la Fondation, souligne le communiqué, notant qu'il s'agit des représentants des associations des présidents des conseils des collectivités territoriales, des membres élus parmi les adhérents et des membres élus parmi les représentants des fonctionnaires permanents dans les commissions administratives paritaires, ainsi que des représentants des syndicats les plus représentatifs dans le secteur des collectivités territoriales.

La Fondation des oeuvres sociales des fonctionnaires des collectivités territoriales, ses groupes et ses instances, reconnue d'utilité publique, vise à fournir un ensemble de services à caractère social au profit des adhérents et de leurs conjoints et enfants, à travers l'encouragement des projets de logement et la conclusion des conventions en faveur des adhérents de la Fondation, ainsi que la conclusion des conventions avec les établissements et les instances chargés de prodiguer des services aux adhérents et à leurs conjoints et enfants, notamment ceux relatifs à la couverture médicale complémentaire, au transport, aux soins médicaux, au pèlerinage, à la poursuite des études supérieures au profit des enfants adhérents et aux colonies de vacances.

Parmi ces services, poursuit la même source, figurent la fourniture des services sociaux, la conclusion des conventions avec des banques et des institutions financières afin de permettre aux adhérents de la Fondation de bénéficier des services bancaires à des conditions préférentielles, outre l'organisation d'activités culturelles et sportives.

Les documents de référence de la Fondation ont été approuvés, après examen, selon leur classement à l'ordre du jour, précise le communiqué, ajoutant qu'il s'agit notamment du règlement intérieur, du statut de base relatif aux fonctionnaires de la Fondation, de la structure organisationnelle et du budget annuel de le Fondation au titre de l'année 2024.