Maroc: Sidi Kacem - Distribution de 11 semoirs aux organisations professionnelles

Rabat — Des conventions portant sur la distribution de 11 semoirs du semis direct ont été signées au profit d'organisations professionnelles agricoles relevant de la province de Sidi-Kacem, selon la Direction régionale de l'Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra.

Signées vendredi dernier lors d'une cérémonie en présence du gouverneur de la province de Sidi Kacem, ces conventions s'inscrivent dans le cadre du programme national de développement du semis-direct qui ambitionne d'atteindre l'objectif d'un million d'hectares en semis direct à l'horizon 2030, dans le but de renforcer la résilience du système céréalier au Maroc face aux changements climatiques, souligne le directeur régional de l'agriculture, Aziz Bellouti, cité dans le communiqué.

L'objectif de ce programme lancé par le département de l'agriculture dans le cadre de la stratégie "Génération-Green" est de renforcer l'adoption de la technique du semis-direct à l'échelle nationale, à travers la distribution de semoirs et le renforcement de la sensibilisation et de l'accompagnement des agriculteurs, explique le communiqué, ajoutant que cette technique, qui permet la réalisation de l'opération de semis sans aucun travail de préparation du sol, contribue à préserver l'humidité des sols et la fertilité et à améliorer le rendement céréalier tout en réduisant les émissions de carbone.

Ce programme national porte principalement sur les régions à vocation céréalières : Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Meknès-Fès, Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Au niveau de Rabat-Salé-Kénitra, précise le communiqué, les objectifs du programme de développement du semis direct dans le cadre de la stratégie Génération Green à l'horizon 2030 comportent l'adoption du système de semis direct sur près de 200.000 hectares, répartis entre les six provinces de la région, la stabilisation des rendements des grandes cultures et l'enregistrement d'un gain en productivité en cas d'année de sécheresse.

Ile vise également la réduction des frais d'installation des cultures et la réalisation d'économie de carburant, le développement de la prestation privée (semoirs de semis direct) notamment auprès des jeunes entrepreneurs, l'amélioration de la qualité des sols pour une meilleure adaptation au changement climatique, le management des semoirs distribués par les différentes initiatives régionales et la gestion des résidus et développement de nouvelles cultures résilientes dans le cadre du système de rotation.

Le programme régional en semi-direct durant la campagne agricole actuelle vise à atteindre une superficie de 60.000 hectares, avec un parc régional de 123 semoirs. Les réalisations en semis direct ont atteint 18.000 hectares, soit 30% du programme tracé.