Maroc: Guelmim - Le CPDH approuve des projets à caractère social et de développement

Guelmim — Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) à Guelmim a récemment approuvé des projets à caractère social qui s'inscrivent dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2023.

Ainsi, 9 projets ont été adoptés dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes (axe de l'Économie Sociale et Solidaire), pour lesquels un montant total estimé à 2,393 millions de dirhams a été alloué, dont 1,436 million de dirhams au titre de la contribution de l'INDH.

Ces projets concernent l'équipement d'unités pour la valorisation et la production d'huile d'argan, d'huiles végétales, de miel et de fruits secs et la fabrication de couscous et d'huiles naturelles.

Ces projets, qui ciblent les coopératives et les groupements d'intérêt économique oeuvrant dans le domaine de la valorisation des produits du terroir dans les communes de Bouizakarne, Guelmim, Laksabi, Asrir et Targa Wassay, visent notamment à améliorer les revenus des bénéficiaires et à augmenter le rendement des unités de production au profit des coopératives.