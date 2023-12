Gabon: Mouetse - Pour l'indépendance financière par l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme rurale comme voie de sortie des différentes violences

Il faut éduquer la femme pour la sortir de l'engrenage des violences conjugales. Pour ce faire, elle doit être conscientisée, motivée et être accompagnée afin qu'elle puisse créer des activités génératrices de revenus.

Comme bien d'autres organisations associatives, Mariette Raissa Kombila et son association "Mouetse" s'inscrivent dans l'optique de combattre, non seulement les violences conjugales et d'autres formes de discriminations sociales, mais aussi et surtout, de promouvoir l'autonomisation économique de ces femmes volontaires à sortir des situations infernales qu'elles traversent.

La femme doit se prendre en charge. Elle doit être économiquement autonome. Son autonomisation est une des solutions pour faire face aux violences qu'elle subit au sein de certains ménages. Dans cette optique, la promotion des activités génératrices de revenus est un des remèdes pour elle.

D'ailleurs, les femmes de l'Association Mouetse, ont bénéficié d'un lot de matériels, au terme de l'atelier de renforcement des capacités en pisciculture organisé à Tchibanga, du 30 novembre au 3 décembre 2023. Un acte encourageant, qui selon les bénéficiaires, doit faire école pour d'autres femmes à travers le pays. "Nous avons beaucoup appris grâce aux encouragements de notre soeur Mariette Raissa Koumbila, Présidente-Fondatrice de l'association Mouetse. Grâce à elle, nous savons ce qu'être autonome, ses avantages car notre autonomisation nous donne plus de responsabilité et surtout, notre dignité" témoigne Sabine Marcelle Matchiendy.

La Présidente-Fondatrice de l'association Mouetse se veut pragmatique. Au delà de la sensibilisation, de la conscientisation relative aux violences conjugales faites aux femmes et surtout à leur autonomisation , Mariette Raissa Kombila pose des actes qui soutiennent ce qu'elle dit. Dans la capitale nynoise par exemple, cette dame "dynamique", selon certains témoignages, a créé un espace de transformation des produits agricoles à Tchibanga afin de promouvoir l'autonomisation économique des femmes et aussi de permettre à celles réunies en coopérative, de tisser des liens de solidarité active pour une économie sociale et solidaire.

Dans ledit espace. Dans ledit espace, elle a mis à disposition des machines pour la transformation du manioc, de la canne à sucre... " L'objectif ici est d'amener les femmes à se regrouper en coopérative, à tisser des liens de développement pour une économie solidaire et sociale active" soutiendra t-elle.

Il faut souligner que l'atelier de renforcement des capacités en pisciculture, organisé à Tchibanga, du 30 novembre au 3 décembre 2023 dernier était piloté par l'Unesco et la Fondation Salvador Sole. Aussi, était-il appuyé techniquement par le Ministère en charge des Pêches et la Direction Générale de l'Économie Sociale et Solidaire.

Les femmes bénéficiaires ont marqué leur reconnaissance à l'égard de l'Unesco et au Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Ignoumba. Celui-ci était représenté par son Directeur de Cabinet et le Directeur Général des Pêches et de l'Aquaculture, Brice Koumba Mabert. Elles leur sont reconnaissantes pour la matérialisation de cette activité noble, qui pour elles, vise à promouvoir l'économie sociale et solidaire. " Diboty di néni -merci beaucoup- car cet atelier apprentissage nous apprend à nous éloigner de la précarité et nous redonne notre dignité. C'est le début de notre vers la félicité" déclare une quadragénaire fière et satisfaite.

L'autonomisation de la femme est l'un des combats que mène l' Association Mouetse. Des hommes et des femmes sont réunis au sein de cette organisation associative, pour un combat noble, celui de redonner la dignité aux être humains. L'indépendance financière par entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme rurale comme voie de sortie article