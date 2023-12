Maroc: Les villes intelligentes, un catalyseur des transformations urbaines durables (Mme Hayar)

Rabat — Les villes intelligentes constituent un catalyseur essentiel des transformations urbaines durables, a souligné, mardi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

"L'utilisation de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle offre aux villes intelligentes des solutions à des problèmes complexes et leur permet de relever divers défis", a indiqué Mme Hayar lors d'un panel tenu sous le thème "La ville de demain et l'Intelligence artificielle", dans le cadre de la 5è édition du Festival Florilège culturel.

La ministre a, à cet égard, mis l'accent sur l'importance de ces nouvelles technologies en tant qu'outil qui présente des opportunités inédites pour améliorer la qualité de vie, soulignant le rôle de la numérisation dans la réduction des disparités et la promotion de l'accès à l'information et aux services pour tous, dans le but de développer et d'optimiser divers aspects de la vie sociale, économique et environnementale.

L'intelligence artificielle peut être utilisée pour faciliter la mobilité urbaine, à travers l'optimisation des systèmes de transport et la réduction des embouteillages, a-t-elle ajouté, faisant observer que son intégration dans la planification et la gestion urbaines permettrait aux villes intelligentes d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants.

Mme Hayar a également insisté sur la nécessité de tenir compte des aspects sociaux du passage vers des villes intelligentes et durables, faisant savoir que l'intégration sociale doit être une priorité pour permettre à tous les citoyens de tirer profit du progrès technologique et des services améliorés.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, la 5è édition du Festival Florilège culturel est marquée par des conférences et des tables rondes, tenues en présence d'intellectuels, d'experts et de spécialistes afin d'explorer les synergies entre les valeurs morales traditionnelles et les avancées technologiques.

Cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 25 décembre, aborde des sujets cruciaux tels que la promotion du bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l'environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives innovantes de la participation citoyenne. L'objectif étant de souligner l'importance de ces valeurs dans la construction d'une cité idéale, même à l'ère de la ville intelligente.

Les organisateurs ambitionnent, à travers cet événement, de contribuer aux débats sur la création d'une ville du futur qui combine les éléments des concepts de cité idéale et de ville intelligente.