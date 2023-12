Cote d'Ivoire: Bonon - Des acteurs de santé et auxiliaires du privé formés

Dans le cadre du projet d'appui à la normalisation de l'offre de soins des structures sanitaires privés de proximité, un atelier de renforcement de capacités des membres du Réseau des acteurs de santé et auxiliaires du privé de Côte d'Ivoire (Rasaci) a été organisé du 09 au 12 décembre 2023 à Bonon dans la région de la Marahoué sur le thème ''Engagement efficace des acteurs pour une amélioration de l'offre de soins des structures sanitaires privées de proximité''.

Durant quatre jours, les aides-soignants et les auxiliaires du privé venus de la région d'Agnéby-Tiassa et des localités de Zuénoula , d'Issia et de Bonon ont été outillés sur différents modules. Il s'agit entre autres, des attributions de l'aide-soignant, des calendriers de vaccination, du planning familial, de l'enregistrement des structures sanitaires du privé, des attributions des agents de santé de proximité et de l'anatomie. La Présidente du Rasaci Assué Akabla Marie Victorine a déploré le faible taux de renforcement des acteurs de santé et auxiliaires du privé ainsi que leur suivi.

Pour y remédier, elle a fait savoir que son organisation a initié ce projet qui s'articule autour de 5 points à savoir, l'identification, la classification, le renforcement, le suivi et l'insertion qui va permettre à ses membres d'offrir de meilleures prestations aux populations. « Cela passe par une définition des missions et attribution de cette corporation et la fixation des limites de son champ d'action. Dans cette perspective, il sera envisagé à juste titre la formalisation des compétences acquises de longues années de pratique et sur le terrain.

Cette formalisation de compétence devrait aboutir à un certificat de qualification professionnelle ( CQP ) pour tous ceux qui s'inscrivaient résolument dans cette voie de normalisation ouverte par l'État à travers l'opération zéro clinique illégale en 2025 » , a fait savoir la Présidente expliquant qu'il est important que la main d'oeuvre formée dans des établissements professionnels du secteur privé, soit réunie dans une administration, pour y être identifiée, suivie, recyclée, afin de contribuer à son insertion professionnel.

Au terme de la première session de formation, le Rasaci a équipé les différents points focaux d'ordinateurs pour l'identification des acteurs de santé du secteur privé. Le secrétaire général de préfecture, Zemin Richard, le sous-directeur de la formation à la direction de la formation et de la recherche en santé, Kossonou Atta, directeur de la formation « Tout au long de la vie » , Madame Oulaï Simone épouse Dja de l'Infas ont salué le travail abattu et félicité le Rasaci qui, à travers ce projet, contribue à assainir le milieu , à offrir un meilleur encadrement aux acteurs du système sanitaire de proximité et un meilleur soins aux populations des villages, des campagnes et des hameaux.