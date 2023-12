Cote d'Ivoire: Militante des premières heures de l'ex - Rdr - Madoussou koné epse yéo honorée après son décès

L'Alliance des amis républicains, avec à sa tête son président, Ouattara Kadio s'est rendue au domicile de l'ex-vice présidente de l'Alliance des amis républicains, Madoussou Koné epse Yéo, sis au Plateau-Dokui, dimanche 10 décembre 2023.

Cela, pour présenter les condoléances à la famille éplorée et faire des dons, à la suite du décès, le 28 novembre 2023, de la vice-présidente. Le président de l'Alliance des amis républicains, Ouattara Kodio, s'exprimant au nom de la délégation, a relevé qu'après la suspension de toutes leurs activités et le report de l'Assemblée générale constitutive de l'Alliance suite au décès de leur vice-présidente, elle (l'Alliance) a souhaité traduire sa compassion par sa présence et faire un don à la famille de l'ex-vice présidente de l'Alliance.

Fortement touché par l'élan de solidarité et de compassion de l'Alliance des amis républicains, la famille a tenu à qualifier leur acte d'amour. Puisqu'aux premières heures du décès et durant toutes les étapes des obsèques, les membres de l'Alliance ont apporté leur soutien. Pour rappel, Madoussou Koné epse Yéo, a été Secrétaire national adjoint de Coffi Georges au Rdr en charge des syndicats, des Ong, Mouvement associatif des Partis politiques et la mobilisation. Aussi, Secrétaire permanente au siège du Rdr, Secrétaire National en charge de la logistique et du maintien de l'ordre sous le Secrétaire général, feu Soumahoro Amadou. Enfin, elle a également été chargée de mission et du protocole du ministre Sangafowa à l'Agriculture (...)