Cote d'Ivoire: Bouaké - Ahoutou Emmanuel Koffi inaugure un collège de proximité à Souafouè-djanhan

Le directeur de cabinet du vice-président de la République, Ahoutou Koffi Emmanuel a procédé le samedi 8 décembre 2023, à l'inauguration d'un collège de proximité à Souafouè-Djanhan, département de Sakasou.

Un don de l'Organisation ''Unis Pour Sakassou'' (UPS) avec l'appui financier et technique du gouvernement ivoirien. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de construction et équipement d'établissements scolaires dans le département vise à répondre aux besoins des populations en matière d'infrastructures éducatives à Sakassou. « Le secteur de l'éducation et de la formation constitue pour notre organisation, un domaine prioritaire d'action. Car il n'y pas de progrès et de développement sans une population éduquée et formée, sans un capital humain de qualité.

Le développement est une oeuvre de longue haleine, de génération en génération », a dit Ahoutou Emmanuel Koffi, par ailleurs, président de l'Organisation ''Unis Pour Sakassou'' (UPS). Qui a invité la population à construire des logements pour le personnel du collège et a exhorté les enseignants et parents d'élèves à s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Le directeur de cabinet du vice-président de la République a profité de cette cérémonie pour traduire sa gratitude à l'ensemble des acteurs du système éducatif de Sakassou pour la réussite du projet de construction de collège de proximité à Souafouè-Djanhan. C'est pourquoi, au nom de son organisation locale, il a offert un tricycle, une broyeuse et une presseuse de manioc.

Des équipements qui, selon Ahoutou Koffi Emmanuel, devraient contribuer, à générer des revenus pour supporter les dépenses liées à l'entretien de l'espace vert, des locaux et les frais de gardiennage de l'établissement. Il a également annoncé la distribution d'une centaine de kits scolaires afin de permettre aux enfants d'être équipés et de travailler dans de bonnes conditions. Saluant l'engagement des membres de l'Organisation ''Unis Pour Sakassou, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée de Bandama, a dit que cette action est en conformité avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait du social et de l'éducation une priorité de sa politique de développement.

Jean-Claude Kouassi a fait savoir que le collège de proximité de Souafouè-Djanhan permettra aux élèves qui seront affectés, de recevoir une éducation de qualité et évitera aux apprenants de parcourir plus 11 kilomètres pour aller à Sakassou et dans le même temps, la déscolarisation précoce des jeunes filles. Le collège moderne de Souafouè-Djanhan est bâti sur une superficie de 4 ha.

Il comprend plusieurs bâtiments dont un bloc administratif, 4 blocs de salles de classes avec des bureaux d'éducateurs, une infirmerie, des blocs de laboratoires pour matières scientifiques, un foyer, une salle de biologie, une bibliothèque, un restaurant-cantine équipé ainsi que des installations multisports comprenant un bâtiment vestiaire garçons et filles , il comprend également ⁠un bloc sanitaire garçons et filles, ⁠des terrains de football, ⁠ de handball, de basket-ball. Plusieurs élus, cadres, chefs traditionnels, guides religieux, parents d'élèves, leaders de femmes et de jeunes ainsi des partenaires du système éducatif du département de Sakassou étaient présents.