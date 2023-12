Cote d'Ivoire: Christophe auguste douka se prononce sur l'élection au poste de président du PDCI-RDA

Ci dessous déclaration de monsieur Christophe Augustin Douka autour de lélection au poste de président du Pdci-Rda

DECLARATION DE MONSIEUR CHRISTOPHE AUGUSTE DOUKA

Dans tout ce vacarme autour de l'élection au poste de PRESIDENT DU PDCI-RDA et sonnés par le décès subit du SPHINX DE DAOUKRO, nous n'avons pas vu que nous cherchions un « CHAMPION » qui siégeait devant nos yeux encore embués de larmes coulant de nos yeux de militants malheureux de la perte de notre Chef historique, AIME HENRI KONAN BEDIE, depuis le départ du PERE FONDATEUR DU PDCI-RDA et de LA CÔTE D'IVOIRE MODERNE en devenir, ce mémorable et dramatique 07 décembre 1993...

Sans crier gare, après le désapparentement du PDCI-RDA d'avec le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et pour la Paix (RHDP), il a imposé discrètement son aura dans la majestueuse commune de Cocody pour le renouveler tout récemment, dans une joute électorale qui fera date et pendant laquelle toutes sortes de tracasseries lui ont été faites... Descente musclée de la Gendarmerie pour une fouille à la recherche de je ne sais quelle preuve de sa tricherie à la toute dernière élection Municipale à Cocody. Il est demeuré stoïque et d'un calme olympien que nous a révélé la vidéo en direct relatant ces tristes évènements.

J'ai éprouvé sa disponibilité lors d'une demande d'audience faite en son Cabinet de l'Hôtel du District de Cocody, alors que « nous ne buvons pas la tasse de thé » ensemble comme de joyeux lurons. J'ai découvert un jeune frère à l'écoute des problèmes divers ballotant la vie économique, sociale, structurelle et culturelle de ses administrés dans sa si vaste commune de Cocody.

Toujours prompte à répondre aux attentes des uns et des autres, on l'a vu se précipiter pour rendre un hommage mérité à « son Papa AIME HENRI KONAN BEDIE », de son mieux et sans bruits.

Enfant de DIEU, il n'a pas hésité à rendre une vénération à la très Sainte Vierge Marie en lui édifiant une stèle qui fait la fierté de la Paroisse Saint Jean de Cocody, admirée de tous et de chacun.

Un peu comme Le Père Fondateur de la jeune Nation ivoirienne l'a fait à Yamoussoukro, pour remercier DIEU de lui avoir fait tant de grâces au milieu des Hommes, sur fonds propres.

Depuis que les joutes verbales, parfois si dérangeantes se sont faites jour parmi les prétendants à L'ELECTION A LA PRESIDENCE DU PDCI-RDA, il est resté discret mais déterminé, ne lâchant pas prise mais avec élégance, cette élégance dont a hérité sa fille devenue MISS CÔTE D'IVOIRE et ELUE PARMI LES PLUS BELLES FILLES DU MONDE, avec LE DRAPEAU IVOIRIEN EN MAIN... N'a-t-elle pas laissé une trace indélébile ?

Grand pratiquant de Taekwondo, il l'est. Un art martial qui requiert une maîtrise du corps, notamment des membres supérieurs et surtout des membres inférieurs.

Au bureau politique du PDCI-RDA depuis plus d'une décennie, il remplit parfaitement les conditions d'éligibilités pour briguer la magistrature suprême du plus grand PARTI POLITIQUE DE CÔTE D'IVOIRE.

Depuis plus d'une décennie, à l'écoute des mots d'ordre du PDCI-RDA et sous le parapluie du SPHINX DE DAOUKRO et son mythique Secrétaire Exécutif, il a su apprendre LA POLITIQUE ou plutôt DE LA POLITIQUE IVOIRIENNE que, pour émerger dans ce GRAND PARTI POLITIQUE, il fallait se faire tout petit pour ne être combattu pour un pour ou pour un rien.

C'est ce qu'il a fait depuis que son frère décoche des phrases assassines, ici et là, tout en prônant un rassemblement en se révélant un épouvantail à faire peur aux militants du PDCI-RDA.

Loin de LA MARMAILLE, il fait une campagne civilisée auprès des militants du PDCI-RDA, avec une HUMILITE et UNE MODESTIE que l'on a connu de celui qui a dirigé le Secrétariat Général du PDCI-RDA et L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA CÔTE D'IVOIRE, sous l'ère du regretté Président FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY... J'ai nommé PHILIPPE GREGOIRE YACE.

MILITANTS ET MILITANTES DU PDCI-RDA, pourquoi aller nous écharper et nous crêper les chignons quand L'HOMME PROVIDENTIEL EST PRES DE NOUS, PROCHE DE NOUS et n'est pas celui que nous chantent les sirènes de mauvais alois mais plutôt celui que je viens de dépeindre sans trop entrer dans les détails, « pour ne pas faire long ce qui est court ».

JEUNESSE DU PDCI-RDA, DIGNES FEMMES DU PDCI-RDA, VOTRE CANDIDAT NATUREL EST...

JEAN-MARC YACE qui, nous l'espérons, obtiendra LA BENEDICTION DE L'INCOMPARABLE ET L'INEGALABLE PR MAURICE KAKOU GUIKAHUE, pour UN PASSAGE DU TEMOIN EN DOUCEUR afin que LE PDCI-RDA DEMEURE UN TEMPLE DE PAIX POUR L'UNION DES FILS ET DES FILLES, en un mot, DES ENFANTS DE CÔTE D'IVOIRE EPRIS D'AMOUR ET DE PAIX.

Christophe Auguste DOUKA

Ex-militants du MEECI depuis le Collège Moderne de DIVO, Génération « ANDRE BAYLOU 1968-1976 »

Membre du Mouvement « J'AIME LE PDCI-RDA » depuis 1990

Ex-Membre du BUREAU POLITIQUE de 1990 à 1995

Militant du PDCI-RDA à DIVO

Fier CACAOCULTEUR IVOIRIEN depuis 1985 à DIVO