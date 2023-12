Madagascar: Administration foncière - Digitalisation renforcée à travers le projet CASEF

Le renforcement de la base de données foncières et l'amélioration du système d'information foncière ont été menés par le projet CASEF, financé par la Banque mondiale. Hier, les guichets fonciers ont reçu des matériels informatiques.

Faciliter l'accès à la terre pour la population malgache, surtout pour la communauté agricole. C'est dans cette optique que le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers (MATSF) mène ses actions dans une dynamique de développement socio-économique local, soutenue par le Projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière). Hier, une cérémonie marquante de remise officielle de matériels informatiques et de kits solaires aux guichets fonciers s'est déroulée à la salle vitrée du MATSF à Anosy.

Cette démarche vise à renforcer l'infrastructure foncière pour une meilleure gestion des données. Dans le cadre de cette cérémonie, 291 ordinateurs, 291 imprimantes et 230 kits solaires ont été remis aux maires des 291 communes d'intervention du projet, dans 14 régions de Madagascar. Parmi celles-ci, on compte la région Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Bongolava, Haute Matsiatra, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Boeny, Betsiboka, Sofia, Diana et Sava.

