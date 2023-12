Madagascar: Mandoto - Deux bandits fortement recherchés neutralisés par la gendarmerie

Le 11 décembre dernier, menant deux opérations dans deux endroits différents, des éléments de la compagnie de la gendarmerie de Mandoto ont réussi à neutraliser deux bandits notoires notamment en matière d'attaque à main armée.

Ce jour-là à 21 heures 43, la compagnie de Mandoto a été alertée par une personne de bonne foi demeurant à Andalamahintsy, fokontany d'Ambatotsipihina, commune rurale de Tanambao Ambary qu'une personne inconnue porteur d'une arme à feu rôdait aux alentours de leur village.

Appelé Remotaky et fils de Tevalahy, il s'agit tous de dahalo réputés dangereux en matière de vols de bovidés et associations avec des malfaiteurs dans la localité, et résidant à Imoto, fokontany d'Amparihy, commune rurale de Vasiana. Sitôt informés, sept éléments dirigés par le capitaine commandant de compagnie de Mandoto se sont dépêchés à l'endroit indiqué pour traquer cet individu. Le chef de poste de Tanambao Ambary est ordonné d'effectuer une ronde massive avec les fokonolona.

En effet, ledit dahalo a été localisé dans un champ de culture situé au nord-ouest du village précité. Vers 23 heures, les éléments ont effectué le ratissage des lieux et ont aperçu un individu en fuite profitant de la forte pluie. Sommé de s'arrêter, celui-ci a ouvert le feu tout en refusant d'obtempérer. Les éléments ont dû riposter et ont touché par balle le dahalo. Ce dernier a succombé sur le coup. Une arme de fabrication artisanale cal 12 et une munition non percutée ont été récupérés sur le défunt.

%

La deuxième opération a eu lieu vers 23 heures 40 quand trois bandits armés de fusil de chasse se sont introduits par effraction dans le domicile d'un particulier à Marogoaika, fokontany de Beakanga, commune de Vasiana, dans le district susmentionné. Une fois à l'intérieur, ils ont menacé les occupants de la maison et ont dérobé une somme de 700 000 ariary, deux sacs de riz et plusieurs effets vestimentaires. En collaboration avec des membres de l'organisation de la sécurité villageoise « zazamainty et des quartiers mobiles, les gendarmes ont intercepté et neutralisé l'un des malfaiteurs près du fleuve Vasiana.

Nommé Viza, âgé de 26 ans et déjà recherché depuis des mois, le présumé n'a pas de domicile fixe. Quelques vêtements et des pièces d'identité ont été retrouvés sur lui. Les restes des objets dérobés sont encore introuvables. La recherche de ses comparses se poursuit.