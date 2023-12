Madagascar: Alimentation et stabilité économique - Rencontre de travail des acteurs-clés ce jour, au Carlton Anosy

Le système alimentaire dans la ville d'Antananarivo est menacé par les risques climatiques. En effet, l'aggravation des perturbations climatiques, ainsi que leurs conséquences font peser une menace importante sur le développement, la croissance économique et la lutte contre la pauvreté sur le long terme dans la région urbaine d'Antananarivo. C'est dans ce contexte qu'une rencontre de travail est organisée ce jour au Carlton Anosy. Initié par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), le MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le Gouvernorat de la région Analamanga et la CUA (Commune urbaine d'Antananarivo), ce rassemblement vise à confronter une réalité préoccupante : la fragilité croissante du système alimentaire de la région urbaine d'Antananarivo face aux défis du changement climatique.

Impératif

La fréquence accrue des phénomènes climatiques extrêmes et leur intensité grandissante représentent des périls majeurs pour la Capitale. Ces défis exacerbent les vulnérabilités déjà existantes, mettant en péril la sécurité alimentaire, la stabilité économique et la prospérité des habitants, d'après la FAO. Dans ce contexte, la résilience du système alimentaire devient impérative pour contrer les impacts dévastateurs du changement climatique et des risques de catastrophes associées. C'est dans cet esprit qu'est organisée la conférence-débat d'aujourd'hui. En outre, un des points centraux de cet événement est la réunion visant à dynamiser la plateforme multi-acteurs du projet de renforcement de résilience du SARU (Système alimentaire de la région urbaine d'Antananarivo).

Vision Mises en garde sérieuses du pouvoir