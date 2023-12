Madagascar: Enfants en conflit avec la loi - Un projet pour améliorer les conditions d'incarcération

Cinq régions de Madagascar sont visées par le projet « Promotion des droits des enfants en conflit avec la loi ».

Faire en sorte que les conditions d'incarcération répondent aux normes internationales. Tel est l'objectif du projet relatif à l'accord de partenariat entre les ONG Humanité&Inclusion et Grandir Dignement. Ce, afin de promouvoir les droits des enfants en conflit avec la loi à Madagascar. D'un montant de 4.480.840.000 Ariary et réparti pour une durée de 24 mois, le projet en question entend mettre « un accent particulier sur la connaissance et l'application de la loi 2016-018 relative aux mesures alternatives à la détention, et à la procédure applicable aux enfants en conflit avec la loi, pour qu'ils aient un avenir meilleur et plus équitable ». Les régions cibles quant à elles sont Analamanga, Diana, Sava, Boeny et AtsimoAndrefana.Si des efforts ont été menés par l'administration pénitentiaire et judiciaire du pays afin de changer la donne, les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires malgaches demeurent préoccupantes, surtout pour les mineurs.

La surpopulation carcérale serait élevée pour les enfants en conflit avec la loi. Dans le cadre de ce projet, les deux ONG internationales entendent intervenir dans les quartiers mineurs et unir leurs expertises afin de « renforcer la qualité des services et les capacitésdu ministère de la Justice et en particulier de l'Administration pénitentiaire et des autres institutions en charge de la prévention, de la protection de l'enfance ».

Ensemble, les deux organismes ambitionnent d'améliorer l'accès et la qualité de la prise en chargedes détenus mineurs ainsi que leurs familles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, tout comme ils ambitionnent de mener un plaidoyer en faveur du respect des droits des enfants en conflitavec la loien mobilisant les organisations de la société civile à l'échelle nationale et locale.