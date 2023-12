Madagascar: Région Melaky - 260 ha aménagés pour lancer le projet Titre Vert

Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et ses différents partenaires ont procédé récemment au lancement officiel de ce projet dans la région Melaky.

L'objectif consiste à booster la production agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en générant des emplois décents en milieu rural. Des jeunes entrepreneurs modernes sont ainsi sollicités à investir dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin de réduire le taux de chômage dans le pays. Pour lancer ce projet Titre Vert, 260 ha de terrain seront aménagés dans le fokontany d'Ambonarabemahasoa, commune rurale de Betagnatagna, dans le district de Melaky. Ainsi, 93 jeunes entrepreneurs modernes ayant déjà suivi des formations bénéficient chacun de 2,5 ha pour leur permettre de lancer des activités agricoles. Chaque promoteur de projet a en même temps été doté de 3 moutons et caprins par le biais de la mise en oeuvre du projet AD2M ainsi que de 25 coquelets dans le but de développer respectivement l'élevage de petits ruminants et l'élevage de poulet gasy à travers l'amélioration de sa race.

Sites de démonstration sur 10ha

Dans la même foulée, la direction régionale du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Melaky aménagera un terrain de 10 ha qui vont servir de sites de démonstration tout en contribuant au développement agricole. Il faut savoir que le ministère de tutelle va travailler en étroite collaboration avec SAHANALA pour démarrer les travaux agricoles. Cela concerne principalement les travaux de labour des terrains et la facilitation d'accès des paysans aux intrants agricoles. Une autre superficie de terrain de 2 ha sera également allouée pour assurer la sécurité du site. Quant aux 93 jeunes entrepreneurs modernes bénéficiaires de ce projet Titre Vert, ils vont également collaborer avec le programme Fihariana pour démarrer leurs activités. Ce programme leur offre des séries de formation pour leur encadrement technique tout en les accompagnant à l'élaboration jusqu'à l'éligibilité de leur plan d'affaires. Ce qui leur permettra ensuite de contracter des financements via les banques partenaires de ce programme.

Propriétaires de terrain

Pour une meilleure appropriation de ce projet Titre Vert, ces jeunes entrepreneurs ruraux s'engagent eux-mêmes à construire leurs propres habitations. Et à la troisième année de réalisation de leurs activités, ils deviennent propriétaires des terrains qu'ils ont aménagés pour le développement agricole. Cela est bien inscrit dans leurs cahiers de charge. Des titres fonciers leur seront ainsi remis officiellement. Au fil du temps, les techniciens du ministère de tutelle assurent le suivi et évaluation systématiques de leurs activités. Par ailleurs, la construction d'un puits pour assurer l'approvisionnement en eau des sites est déjà en cours. Il est à rappeler que de ce projet Titre Vert est lancé par l'Etat dans les 23 régions de Madagascar. Ce qui permettra aux jeunes ruraux de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ils ont chacun été dotés d'un terrain pour développer des exploitations agricoles tout en bénéficiant des encadrements techniques et des intrants agricoles servant à démarrer leurs activités. Les spéculations à développer seront sélectionnées suivant la potentialité de chaque région. La recherche des débouchés à leurs récoltes n'est pas en reste.