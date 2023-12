Madagascar: Éducation inclusive - Des mallettes pédagogiques pour les autistes

L'association Autisme Madagascar distribue des mallettes pédagogiques aux établissements scolaires. Tous les enfants à l'école, qu'ils soient autistes ou pas, peuvent l'utiliser.

Amélioration de la prise en charge des enfants autistes. L'association Autisme Madagascar à travers son projet Soahay, avec l'expertise et la collaboration de deux éducateurs spécialisés a créé une mallette pédagogique. L'objectif étant de faciliter l'apprentissage scolaire des autistes, mais surtout de promouvoir leur droit à l'éducation. Cette mallette pédagogique est constituée d'outils spécifiques visant à faciliter l'assimilation des apprentissages, tels que la reconnaissance des chiffres , des lettres et des formes géométriques , ainsi que des images et des couleurs. En même temps, les outils visent à stimuler les facultés du cerveau telles que la mémoire, l'attention , et la concentration. Il s'agit également de renforcer la psychomotricité fine et globale des enfants ainsi que de stimuler les facultés sensorielles.

Bénéficiaires

15 établissements scolaires des régions Boeny, Vakinankaratra et Atsinanana ont déjà bénéficié de la mallette pédagogique dans le cadre d'un projet de l'association. Le projet en cours a pour objectif de distribuer 10 mallettes dans les régions Alaotra Mangoro et Matsiatra Ambony. C'est durant la distribution de cet outil pédagogique à Fianarantsoa dans la région Haute Matsiatra que Mihanta Ravelonarivo, coordinatrice de ce projet, a informé que tous les enfants qu'ils soient autistes ou pas peuvent très bien utiliser les outils de la mallette pédagogique. Une formation est dispensée aux enseignants, aux écoles et aux parents afin de permettre aux acteurs d'être pris en charge , d'échanger sur les outils qu'ils utilisent déjà, et de partager leurs expériences sur la prise en charge des autistes en situation scolaire. Une initiative qui a été saluée par Delphin Raharimanana, chef de la Circonscription scolaire de Fianarantsoa.

%

Le ministère de l'Education nationale prône l'éducation inclusive qui consiste à offrir la possibilité à tous les élèves d'accéder à l'égalité des chances en matière d'éducation. «Cette mallette pédagogique permet d'améliorer la prise en charge des enfants autistes puisqu'une grande partie des établissements scolaires ne répondent pas à leurs besoins», a-t-il indiqué. Les outils de cette mallette pédagogique ont été créés sur la base de jouets, d'objets et de matières locales, disponibles dans la vie quotidienne. Les bénéficiaires de la mallette pédagogique d'Autisme Madagascar peuvent se baser sur les outils pour créer leurs propres outils, toujours dans l'objectif de faciliter les apprentissages scolaires.