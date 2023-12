Cote d'Ivoire: La société Sucrivoire fait une perte de plus de 14 milliards au 3ème trimestre 2023.

Sale temps pour la société Sucrivoire. Celle-ci dont l'activité est la fabrication et la commercialisation du sucre en Côte d'Ivoire, a fait une grosse perte de 14,046 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2023, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Par rapport au 3ème trimestre 2022 où elle s'élevait à -8,210 milliards de FCFA, le résultat net de Sucrivoire enregistré une importante baisse de 71%.

En revanche, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une hausse de 7%, avec une réalisation de 53,972 milliards de FCFA contre 50,552 milliards de FCFA au 3eme trimestre 2022. Selon la direction de Sucrivoire, cette tendance haussière résulte des ventes de 59 295 tonnes de sucre produit au 30septembre2023 et de 35 507 tonnes de sucre importé. Elle ajoute qu'au 3ème trimestre 2023, le sucre importé représente 73% des volumes totaux vendus.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 9,682 milliards de FCFA contre -5,359 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2022 (-79%).

Quant au résultat des activités ordinaires, il a connu un repli de 61%, se situant à -13,251 milliards de FCFA contre -8,210 milliards de FCFA au 30 septembre 2022.

Sur les perspectives de la société, la direction de Sucrivoire estime que le démarrage tardif de la campagne 2022/2023 et sa fin en pleine saison de pluies, ont été très préjudiciables à la performance de l'entreprise, impliquant de récolter des superficies importantes en dehors de la fenêtre climatique. Selon elle, «les actions correctrices seront matérialisées au cours de la campagne 2023/2024 et les effets sur l'amélioration de la production de sucre seront plus ressentis lors de la campagne 2024/2025.»

La direction de Sucrivoire note par ailleurs que les équipements installés et les améliorations apportées permettront d'entrevoir la campagne 2023/2024 avec plus d'optimisme sur la performance des usines. «Les investissements d'amélioration sont lancés et les effets positifs seront perceptibles dans les campagnes à venir», souligne-t-elle. Se voulant rassurante, elle affirme que les mesures de réduction des coûts qui ont été mises en place, se poursuivent et permettront de ramener la perte attendue en fin d'année 2023, à un niveau soutenable.