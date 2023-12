Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 9e journée - EST-UST (Cet après-midi à 17h00) - Les réservistes à l'oeuvre !

Derbali aura une chance crédit photo : © Mokhtar HMIMA

Comme lors du match précédent du championnat contre l'ASM, Tarek Thabet compte ménager la majeure partie de ses joueurs-cadres en prévision de la prochaine sortie en Ligue des champions.

C'est une période difficile que traverse Tarek Thabet, coach « sang et or ». Il a suffi d'une défaite concédée à Dar es Salam contre Al Hilal, suivie d'un match nul avec Petro Luanda à Radès, pour que sa période de grâce expire aussi rapidement. Et ce n'est pas la victoire remportée il y a une semaine à La Marsa en championnat qui allait alléger la pression sur ses épaules. Pourtant, il doit savoir vivre avec cette pression constante du moment où il est entraîneur de l'Espérance. Une pression à laquelle il est habitué, du temps où il était joueur.

Ceci dit, le coach « sang et or » abordera encore une fois un match de championnat en ayant une pensée pour la prochaine sortie en Ligue des champions. Selon nos informations, Tarek Thabet compte, comme lors du match précédent du championnat contre l'ASM, ménager la majeure partie de ses joueurs-cadres en prévision de la prochaine sortie en Ligue des champions.

Ouahabi et Tka épargnés

Le coach « sang et or » devra donc appliquer la même stratégie adoptée contre l'ASM. Titularisé contre l'ASM, Ghaith Ouahabi sera ménagé cet après-midi contre l'UST. Houssem Tka sera également épargné et probablement Amannallah Memmiche qui devra être remplacé par Moez Ben Chérifia. Quant à Ghacha, il sera absent pour cause de blessure.

%

Tout à l'heure, il faudrait donc s'attendre à une formation bis. Parmi les réservistes qu'on devra revoir à l'oeuvre, le quatuor de la défense Zaddem, Amamou, Bouchniba et Amène Allah Mejhed. A l'entrejeu, Ogbelu et Derbali devront être alignés d'entrée. Quant à Chaâlali, il bénéficiera d'un temps de jeu et fera fort probablement son entrée en cours de jeu. En attaque, Mimouni, le jeune Abid, Sowe et Sahli, sont autant de cartes à jouer par le staff technique.

Une chose est sûre, le staff technique abordera le match de cet après-midi contre l'US Tataouine avec la même volonté de gagner afin de rester en pôle position du Groupe B. Aux joueurs qui vont être lancés de démontrer qu'ils ont bel et bien leurs places au sein de l'effectif et qu'ils sont en mesure de remporter la victoire, même en l'absence des titulaires.