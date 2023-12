Tunisie: Festival International de Théâtre pour la Jeunesse de Charm el-Cheikh | Théâtre de la rue - La pièce tunisienne «Les Egarés» sacrée meilleur spectacle

Le premier prix dans la catégorie « Théâtre de la Rue » a été attribué à la pièce tunisienne « Al ta-ihan » (Les Egarés), jouée par Walid Khadhraoui et Nizar Abderrazek Kchaw.

La huitième édition du Festival international de théâtre pour la jeunesse de Charm el-Cheikh s'est tenue cette année à partir du 25 novembre, sur le thème « Le théâtre pour l'humanité ». Avec la participation de 57 pays, 152 spectacles de différentes catégories ont été joués.

La cérémonie de clôture s'est déroulée le 30 novembre 2023. Le premier prix dans la catégorie « Théâtre de la Rue » a été attribué à la pièce tunisienne « Al ta-ihan » (Les Egarés), jouée par Walid Khadhraoui et Nizar Abderrazek Kchaw. Il s'agit d'une réadaptation de « En attendant Godot » de Samuel Becket, qui met en scène la condition humaine dans ce qu'elle a de plus tragique. Les répliques sont basées essentiellement sur des textes de Mahmoud Darwich et Mouin Bsissou.

C'est une représentation scénique, mais sans scène, ce qui est le principe du théâtre de la rue. En effet, les deux acteurs sont sortis du cadre des planches traditionnelles pour donner leur représentation théâtrale en plein air, en incluant dans leur prestation le public qui a interagi avec eux.

La pièce « Les Egarés » a également été sélectionnée pour représenter la Tunisie dans des festivals internationaux de théâtre au Maroc et en Irak. Les acteurs s'envolent bientôt pour retrouver les spectateurs et leur offrir des moments de création artistique, de communication et de divertissement.