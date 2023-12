Tunisie: Regard sur la ligue 2 - CSK, ESR et CSM toujours en lice

ES Radès et le CSKorba protagonistes infatigables

Korba, Radès et Msaken n'ont pas dit leur dernier mot.

A trois journées de l'épilogue de la phase 1, la Zliza a viré en tête du groupe B alors que le CSHL semble s'essouffler au sein du groupe A après le revers concédé à Msaken. Dans le groupe A donc, Jendouba Sport caracole toujours, mais se trouve sous la menace de la JSO qui la talonne d'un point. En l'état, à l'avenir, les coéquipiers du Jendoubien Mohamed Amine Mersni vont devoir jouer leur partition sans fausse note s'ils veulent grappiller un maximum de points bonus à terme. Quant à l'escouade d'El Omrane, portée par l'excellent Anouar Manai, elle devra maintenir la pression sur le leader, et qui sait...

Toujours sur le podium, sur la 3e marche, le CSHL accuse cependant le coup, mais garde ses chances intactes après une bonne entame de championnat. Cependant, les Verts partagent cette position avec le CS Korba qui pointe le bout de son nez et qui prend un malin plaisir à bousculer la hiérarchie pré-établie.

L'ESR grâce à Iyed Haj Khélifa

Au pied du podium maintenant, à une encablure des banlieusards du sud et des Capbonais, l'ES Radès n'a pas dit son dernier mot. Porté par le buteur de la Ligue 2, Iyed Haj Khelifa (huit buts dans la besace), l'ES Radès monte en grade et espère coiffer au poteau ses devanciers à terme. Toujours volet places d'accessit, la bonne opération de Msaken face aux Verts du CSHL lui permet de garder ses chances au moment de négocier la dernière ligne droite.

Dans le ventre mou du classement maintenant, la JSK n'est plus hors de portée des clubs du bas du classement. En clair, la JSK, l'ESHS et l'ASA sont sur la même ligne, l'ASOE est à un point de ce trio, alors que Tabarka, Kalaâ et le SCBA tenteront de sortir du magma du classement.

La Zliza fait coup double

Dans le groupe B, l'ASG a donc fait coup double en battant le COM et en se hissant en tête. Les coéquipiers de Youssef Mallat partagent cependant le leadership avec le Croissant Chebbien, mais compte un match en plus à disputer que le CSC.

En troisième position, l'on retrouve l'ES Zarzis qui devance les insulaires de l'ES Jerba de six points ! Autant dire que Zarzis verra le play-off, mais il ne faudra pas fléchir cependant. Derrière l'ESZ maintenant, Rogba, la Stayda et Moknine tenteront de maximiser dans l'optique du play-out avec le plein de points bonus. Quant à l'EMM, COM, OSB et Jelma, l'objectif sera aussi de ne pas totalement s'écrouler. Enfin, l'OCK de Wael Ferjani (cinq buts à son actif), avant-dernière, et l'AS Rejiche, lanterne rouge, ferme la marche et est déjà orienté vers un play-out qui s'annonce relevé cette saison.