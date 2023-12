Ile Maurice: L'affaire est dans le sac !

Des sourires éclatants, des larmes d'émotion. Les visages de ces enfants irradient de joie après l'annonce de leurs résultats aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC). Désormais, une nouvelle aventure s'ouvre à eux, à partir du 10 janvier 2024, date d'admission en Grade 7 dans les collèges publics et privés.

De Curepipe à Vacoas en ce mardi, les visages expriment le même sentiment : la satisfaction, le soulagement. Il n'aura fallu qu'un simple bout de papier pour que parents et enfants oublient, en quelques instants, tout le travail acharné abattu durant une année. Tous ceux interrogés se disent satisfaits du résultat obtenu. À Vacoas, au Aryan Vedic Hindu Aided School, les larmes de bonheur d'un grand-père émeuvent les passants. Il est fier du travail accompli par son petit-fils, Bhuvanesh Badal. Celui-ci a décroché avec brio ces quatre unités pour intégrer en janvier son collège préféré, Phoenix SSS. «C'est l'un des meilleurs de la région», soutient son père, qui avoue que son fils a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour atteindre son objectif.

Il en va de même pour Haniya Hematally, qui fait la fierté de ses parents. «Elle a très bien travaillé avec une unité dans toutes les matières. Il faut savoir qu'elle est en Grade 5. Je tiens à remercier son professeur pour le travail abattu», ajoute sa mère, heureuse. Comme elle, de nombreux élèves de Grade 5 ont réussi à obtenir le précieux sésame pour entamer une nouvelle étape de leur parcours scolaire l'année prochaine.

À Curepipe, à l'école Notre Dame de la Confiance RCA, c'est également jour de fête pour la famille Clark. En effet, l'aîné a obtenu une place dans un collège, tout en étant en Grade 5. Christopher et Clayton affichent une mine réjouie. «Il a pu rattraper un an, surtout après la période Covid-19. Honnêtement, s'il était en Grade 6, je n'aurais pas aimé qu'il ramène ce résultat, mais comme il est encore en Grade 5, je suis satisfait», confie Clayton. Il reconnaît que son fils a fourni un double effort pour compléter les deux grades en une année. «Les sacrifices seront payants car il aura ses cadeaux de Noël avant l'heure, cette année.» En 2024, son fils fera son entrée au Curepipe College. «C'est dommage que certains parents n'aient pas laissé leurs enfants de Grade 5 tenter leur chance à ces examens. S'ils n'obtiennent pas de bons résultats, ils pourront toujours s'améliorer en complétant leur Grade 6.»

Lionel Pazot, écolier à Sainte Thérèse RCA, a fait le bonheur de Stephie, sa mère. Ayant décroché quatre unités, il ira au collège Saint-Joseph en janvier. «C'est le collège que je voulais avoir...» Également en Grade 5, il a su jongler entre tous ses devoirs pour compléter le cursus du Grade 6. «Je suis content et je tiens à remercier ma famille pour son soutien et ma tante Corinne qui m'a aidé à décrocher ces résultats, de même que ma professeure particulière, Lucille. Mon sacrifice a été payant», ajoute le jeune garçon. Tou- tefois, il pense déjà à 2024. «Je m'attends maintenant à avoir encore plus de devoirs à faire, mais je suis heureux d'apprendre de nouvelles matières.» En attendant, il espère que le Père Noël sera très généreux...

Taux de réussite en baisse de 3 %

Malgré de bonnes performances dans certaines matières, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) indique que le taux de réussite pour la cuvée 2023 est en baisse par rapport à celui de 2022. La directrice de cette instance, Brenda Thanacoody-Soborun, annonce que 15 054 candidats ont pris part à ces examens au sein de la République de Maurice, soit 14 278 venant de Maurice, 769 de Rodrigues et sept d'Agaléga. En ce qui concerne le taux de réussite des jeunes Mauriciens, il est de 77,34 %, ce qui représente une baisse de 3% par rapport au taux de réussite précédent. En revanche, leurs homologues de Rodrigues et d'Agaléga ont amélioré leur performance.

Pour rester conforme à la tendance habituelle, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons, soit 81,40 % contre 73,48 % pour la République de Maurice. La directrice du MES avance que 2 892 élèves de Grade 5 ont pris part à ces examens, parmi lesquels 2 602 ont décroché leur PSAC. Un autre chiffre dévoilé : la performance des enfants appartenant aux écoles ZEP (Zone d'éducation prioritaire), qui est de 42,27 %. La meilleure performance est celle de l'école Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Rodrigues, avec un taux de réussite de 97,30 %, devançant Candos Government School (75 %) et Pointe-aux-Piments Government School (71,43 %).

Les matières telles que l'anglais, le français et les sciences ont connu une meilleure performance par rapport à 2022, contrairement aux mathématiques. Par ailleurs, plusieurs enfants ont réussi à décrocher le grade 1 dans les matières enseignées, avec toutefois seulement 31,92% qui ont réussi cet exploit en mathématiques. Le MES a même évalué pour la première fois le kreol rodriguais, et ce sont les éducateurs de l'île autonome qui ont effectué la correction dans cette matière, où l'on note que les enfants ont très bien travaillé.

En ce qui concerne le «remarking», les parents intéressés sont priés de s'inscrire entre le 13 et le 19 décembre au MES de 9 à 15 heures. Il est indiqué que 1 358 élèves sont éligibles au «re-assessment». Cet exercice se fera le 21 décembre, et les résultats seront dévoilés le 29 décembre. Par ailleurs, l'admission des enfants en Grade 7 est prévue le 19 décembre, et si les parents ne se présentent pas à cette date munis des documents requis, la place sera déclarée vacante.

SEDEC : les inscriptions ouvertes dès ce matin

L'inscription dans les collèges catholiques débute ce matin selon un ordre alphabétique. Ainsi, les personnes dont le nom de famille commence par les lettres A à L sont priées de se rendre au collège de la zone fréquentée par l'enfant de 9 h 30 à 11 heures. Le même processus s'applique aux personnes dont le nom va de M à Z, à partir de 11 h 30 jusqu'à 13 heures. Selon le communiqué émis par le Service Diocésain de l'Éducation Catholique (SeDEC), les enfants ayant déjà obtenu une place dans un collège étant sur la liste du ministère de l'Éducation ne sont pas éligibles à une inscription dans un autre collège catholique. En ce qui concerne le «grade aggregate», il doit se situer entre 4 et 14 unités, calculé sur les quatre meilleurs résultats obtenus. Cependant, il est important de noter qu'en fonction des places disponibles, certains collèges acceptent les enfants ayant obtenu plus de 14 unités au PSAC. Ces établissements incluent les collèges Lorette de Bambous-Virieux, Saint Esprit de Rivière-Noire, BPS Fatima à Goodlands, Saint Mary's West de Petite-Rivière, Père Laval de Sainte-Croix et La Confiance à Beau- Bassin.