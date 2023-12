Angola: Coca-Cola investit cent mille dollars pour améliorer l'accès à l'eau dans les communautés

Luanda — Cent mille dollars américains (83 millions de kwanzas) ont été investis par Coca-Cola Angola pour financer le projet "OMAZA", qui vise à améliorer l'accès à l'eau et la sécurité sanitaire au marché de Calumbo, à Viana et aux communautés de Mazozo et Cabala, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, à Luanda.

Avec ce projet, qui sera développé sur une période de 12 mois, à partir de décembre 2023, il devrait renforcer la résilience des communautés vulnérables au climat, avec plus de 26 millions de litres d'eau par an et améliorer leur capacité à gérer les ressources en eau.

Selon un communiqué envoyé mardi à l'ANGOP, on estime également qu'OMAZA bénéficiera directement à plus de 1.500 familles, dont 60% sont des jeunes femmes ou des adolescentes, ce qui aura un impact historique.

L'initiative de Coca-Cola en Angola et Refrango, en collaboration avec l'Association Institut Piaget d'Angola (AIPA), vise également à réapprovisionner continuellement les communautés en eau et à restituer l'eau utilisée dans la production de boissons à l'environnement, à travers les eaux usées traitées.