Congo-Kinshasa: Tanganyika - Plus de 700 000 personnes attendues dans la campagne de vaccination contre le cholera

Plus de 700 000 personnes sont attendues dans la campagne de vaccination contre le choléra dans les zones de santé de Kalemie et Nyemba (Tanganyika).

Le médecin chef d'antenne du Programme élargi de vaccination (PEV) à Kalemie, Dr Jean-Pierre Kitenge a dévoilé ces chiffres, mardi 12 décembre à Radio Okapi.

Cette activité vaccinale est prévue du 11 au 17 décembre courant.

Il a précisé que le gouvernement a décidé d'organiser des campagnes de vaccinations réactives contre le choléra car en 2022 et 2023, plus de 8 000 cas ont été enregistrés dans les zones de santé de Kalemie et de Nyemba :

« On a compris que la zone de santé de Kalemie et celle de Nyemba sont essentiellement celles qui rapportent beaucoup de cas d'autant plus que les statistiques de 2022, on a eu au moins 3000 cas de choléra avec des décès au niveau de la province et aussi pour le compte de l'exercice 2023 en cours, nous sommes déjà à plus de 5000 cas et treize (13) décès dus au cholera ».

Dr Jean-Pierre a ajouté que Tanganyika est parmi les 5 provinces à problème par rapport à l'ampleur du choléra dans notre pays.

Il a indiqué que le cholera est devenu endémique dans cette partie du pays mais avec des pics.