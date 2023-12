Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - « Les déplacés de Rutshuru et Masisi enrôlés à Goma ne voteront pas le 20 décembre 2023 » (CENI)

Les déplacés des territoires de Rutshuru et de Masisi (Nord-Kivu) qui se sont fait enrôler dans des centres d'inscriptions autour de Goma ne participeront pas aux élections du 20 décembre 2023.

Le chargé des questions juridiques et contentieux électoraux au secrétariat exécutif provincial de la CENI au Nord-Kivu, Kambale Ngayiremawa, l'a précisé mardi 12 décembre à Radio Okapi :

« Lors de l'enrôlement, la CENI avait ouvert, en faveur des déplacés de Rutshuru et de Masisi des centres d'inscription. Il se peut qu'on n'ait pas terminé l'enrôlement. Les nombres d'électeurs n'ont pas permis à ce que la CENI reçoive les candidatures. On a une partie d'électeurs pour Rutshuru et une toute petite partie pour Masisi, mais on n'a pas de candidats. Ce qui fait qu'on ne peut pas organiser les élections sans candidats, parce qu'on va voter pour choisir des candidats ».

Ces déplacés sont nombreux et espèrent voter après être enrôlés.

La CENI a également précisé qu'il est possible d'ouvrir des centres de vote dans les écoles que ces déplacés occupent.

« Comme les déplacés occupent des écoles, il est possible que dans ces écoles qu'il y ait des bureaux de vote. Mais les électeurs de Rutshuru ne sont pas concernés. Ils n'ont pas de candidats. Donc, si on ouvre des bureaux de vote dans ces écoles, ils seront des bureaux de vote de Nyiragongo et non de Rutshuru », a précisé Kambale Ngayiremawa.

Ce dernier a en outre précisé que ces déplacés ne pourront même pas voter par dérogation pour le président de la République car le législateur n'a pas prévu déplacés sur la liste des personnes autorisées à voter par dérogation.