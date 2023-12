Afrique: Le 2è Festival du Livre Africain de Marrakech, du 08 au 11 février 2024

Marrakech — La 2ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) aura lieu du 08 au 11 février 2024, avec au menu une riche programmation axée sur les thématiques inscrites dans l'actualité́ éditoriale et scientifique des écrivains, des penseurs et des intellectuels africains.

Organisé par l'association "WE ART AFRICA//NS", le FLAM, fondé par Mahi Binebine (Ecrivain et artiste plasticien), Fatimata Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel), se veut une plateforme d'auteurs réunissant des écrivains de renom du Continent et de la diaspora.

Au menu de cette édition figurent des conférences, des cafés littéraires, des entretiens, des signatures de livres, mais aussi une programmation au profit de la jeunesse, des activités pédagogiques ainsi que des interventions en milieu universitaire et scolaire, indiquent les organisateurs dans un communique.

Et la même source de poursuivre que les soirées du festival seront rythmées par de la musique, des lectures, du conte, de la poésie et du cinéma, des Master- class en sus d'ateliers d'écriture.

Cette manifestation culturelle consacrera une place particulière à la réactivation et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains en Afrique et ailleurs et ambitionne de mettre en avant la diversité humaine et culturelle du Continent.

%

Fidèle à sa tradition de convier différentes disciplines artistiques au service de la littérature, le FLAM a choisi d'inviter, pour illustrer l'affiche de l'édition 2024, l'artiste malien Abdoulaye Konaté.

Après avoir donné la leçon inaugurale de l'édition 2023, l'écrivain et Prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, fait l'honneur de cette édition d'en devenir le Président d'honneur.

« Il y a un esprit d'oasis ici à Marrakech. Je crois que c'est l'élément important de la culture de cette ville, de son histoire. Et c'est la raison pour laquelle je suis tellement ému que ce festival ait lieu ici. Parce que ça a un sens profond. Un sens profond pour le Maroc, pour son histoire. Et un sens profond pour l'Afrique, parce que c'est l'identité africaine qui s'est en parte forgée dans cette ville", indique Jean-Marie Gustave Le Clézio cité dans le communiqué.

Comme lors de la première édition, cafés littéraires, lectures, conte, signatures et nocturnes se succéderont pendant les quatre jours du festival au Centre Culturel Les Etoiles de Jemaâ El Fna et dans les sites partenaires pour une seconde édition prometteuse : Palace Es Saadi, Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), GEC Marrakech - École de Management, Université Cadi Ayyad, lycées, a fait savoir la même source.

De même, et pour la toute première fois en Afrique, une Dictée Géante sera organisée sur une place emblématique de la ville et devrait rassembler des centaines de jeunes qui auront participé à des ateliers d'écriture et sera également ouverte à tous sur inscription. Elle sera donnée en arabe, en français et en anglais, ce qui constitue une première mondiale.

L'édition 2023 du FLAM, rappelle la même source, a connu un franc succès avec la participation d'une quarantaine d'écrivains et d'intellectuels venus de 25 pays. Elle a attiré plus de 8.000 participants et a été suivie par plus de 20.000 personnes en live et en streaming.