Gambie: La Banque Mondiale fournira un soutien financier de 50 millions de dollars US à la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) et au secteur des télécommunications

Selon des informations recueillies par le quotidien The Point, la Banque Mondiale déboursera 50 millions de dollars US en vue du renforcement de la feuille de route énergétique de la Gambie et du développement des secteurs des énergies renouvelables et des télécommunications, entre autres.

Cette annonce fait suite à la rencontre du président Adama Barrow avec le directeur des infrastructures de la Banque Mondiale pour la région Afrique de l'Ouest, Mr Fanz Drees Gross, qui s'est tenue la semaine dernière à la Résidence Présidentielle.

La subvention de 50 millions de dollars US permettra l'amélioration de la fourniture d'électricité dans le Grand Banjul et ses environs, a déclaré un responsable de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC).

