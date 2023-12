Congo-Brazzaville: Mode - La 10e édition du Carrousel a éteint ses lampions

Après quatre jours de festivités, la dixième édition du Carrousel international de la mode (Cimo) a pris fin le 9 décembre dernier à l'Espace Jaipur, à Pointe-Noire, par un défilé de mode haut en couleur qui laisse présager de bons lendemains pour cet événement dédié aux férus de la mode et de l'habillement du continent.

Organisée sur le thème "Réussir dans la mode: les nouveaux outils du succès", « cette édition anniversaire du Cimo marque l'évolution et la continuité de notre combat, celui de faire de ce rendez-vous de la mode, une plateforme importante pour le Congo et l'Afrique à travers les nations représentées chaque année », avait dit Pascaline Kabré, promotrice de l'événement à l'ouverture.

Pour sa part, Philippe Mboumba Madiela, conseiller socioculturel du maire de Pointe-Noire, a indiqué que « le Carrousel de la mode est désormais un rendez-vous incontournable, mieux une institution majeure en Afrique centrale qui donne à nos jeunes talents l'occasion de se frotter aux grands et d'acquérir une expérience qui les propulsera à l'international». Ce festival, a-t-il poursuivi, « donne aussi à découvrir une grande diversité de styles et de techniques à l'effet de valoriser le textile africain et la ville en est fière, totalement fière et honorée, et ne se lassera pas de soutenir les initiatives liées à la culture et aux arts, en particulier le Carrousel de la mode comme il contribue à mettre en orbite la ville de Pointe-Noire ».

Ainsi, pendant trois jours, le public a apprécié à la Villa Antonetti et à l'Espace Jaipur le génie créateur des stylistes, modélistes, créateurs qui, de leur talent, ont rehaussé considérablement l'image de cet événement à travers la soirée concours nouveaux talents, soirée concours Top des tops, défilé international la nuit de la mode. Des céateurs qui, venus de près de onze pays du continent et d'ailleurs, permettent depuis dix ans de pérenniser le Carrousel en y apportant toujours encore de lumière.

Aux partenaires, sponsors, mécènes sans oublier les créateurs, mannequins, stylistes, modélistes, coiffeurs, artistes make up, Pascaline Kabré, en guise de remerciements, leur a dit: « Votre présence ici nous permet de poursuivre la vision du Cimo, celle de mettre en place une plateforme incontournable de la mode en Afrique. Le Cimo, c'est aussi l'expression de la jeunesse car notre rêve le plus cher est de voir les jeunes pétris de talent vivre de leur art. Cette scène s'inscrit comme un levier pour des valeurs émergentes ».

Le palmarès de la 10e édition du Carrousel de la mode

Concours nouveaux talents

Meilleur coiffeur : Soleil

Meilleur make up : 1-Chado; 2- Ti-Holla

Meilleur mannequin

Hommes : 1-Roger ; 2- Abel ; 3- Tyson

Femmes : 1-Ayress ; 2-Erodie ; 3- Chrysna

Meilleur styliste ou couturier

1-Timy ; 2- Risma Design

Top des tops : mannequin

Femmes : 1- Rama; 2-Rochelvie; 3- Nancy

Hommes : 1- Semon; 2- Frezzy. 3- Morgan

Stylistes

1-Black 2-Gasby