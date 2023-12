Congo-Brazzaville: Aers plastiques - Une exposition des peintres du Congo et d'ailleurs

Ouverte le 5 décembre au musée Cercle africain de Pointe-Noire, la cinquième édition du salon de peinture du Congo se poursuit jusqu'au 9 janvier, à la grande satisfaction des férus des arts plastiques.

Le salon de peinture du Congo réunit, depuis cinq ans, le gratin de la peinture nationale. De nombreuses oeuvres y sont exposées par des peintres locaux et ceux venus des autres pays de la sous-région, au point de devenir d'année en année le rendez-vous de la peinture du continent « En fédérant ces peintres, la Fondation musée Cercle africain participe au rayonnement de la ville de Pointe-Noire, du Congo et de l'Afrique », a dit Chardin Alphonse N'Kala, président du Comité culturel du musée Cercle africain, en présentant le projet.

Au cours de cette édition qui se tient sur le thème « Peinture et société », 149 oeuvres y sont exposées de trente artistes peintres dont sept de la République démocratique du Congo, un du Rwanda, trois du Gabon et un du Togo. Les autres peintres viennent du Congo, notamment de Brazzaville et Pointe-Noire. La plus jeune artiste peintre, Dominica, a 14 ans.

Selon Patrick Louembet, artiste peintre du Gabon, lisant le mot de Lydie Salomé Mamiaka, l'une des figures marquantes de culture et des arts du Gabon, le salon de peinture du Congo donne l'occasion de révéler les génies qui sont en eux, artistes peintres. C'est aussi l'occasion de montrer comment la peinture peut dire la société, porter les préoccupations, exprimer les rêves, l'identité africaine de citoyen du monde...

%

En remerciant les autorités congolaises pour leur implication à la réussite de l'événement et les organisateurs pour leur louable initiative, Akognon Akotsoyé Kossi, au nom de tous les artistes prsents, a renchéri qu'à travers ce voyage artistique par les oeuvres exposées, « chaque toile devient le reflet d'une époque en mutation ». Ajoutant: « Le salon est un océan de créativité, un voyage sensoriel où chaque coup de pinceau est une ode symphonique de notre existence ».

En ouvrant le salon, Medecie Sainte Jossyna Poaty Andjoli, secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, au du maire de la ville, présidente de la Fondation du musée Cercle africain, a déclaré: « Le salon de peinture du Congo nous donne à découvrir une grande diversité de styles, des techniques et des thèmes en lien avec le thème général "Peinture et société". C'est une mosaïque de tableaux émouvants, innovants et surprenants; ce qui dénote que chaque artiste a son esprit, sa propre vision du monde, son doigté qui lui confère son originalité ».

A la fin de l'exposition, le salon primera les trois meilleurs artsites qui seront le plus illustrés par le talent et la créativité.