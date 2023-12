Sénégal: Lancement du Conseil national de l'entrepreneuriat, mardi

Dakar — Le Sénégal va lancer son Conseil national de l'entrepreneuriat (CNE), mardi 19 décembre, pour soutenir les start-up et les ''entrepreneurs chevronnés'' du pays, annonce un communiqué reçu à l'APS.

''Sous l'égide du Premier ministre, Amadou Ba, et après une première réunion d'information couronnée de succès, le 13 novembre 2023, le Conseil national de l'entrepreneuriat est fier d'annoncer son lancement officiel, le 19 décembre 2023, à Dakar'', affirme le communiqué.

Il précise que le CNE est une ''plateforme ouverte et dynamique'', dont le but est de ''renforcer le tissu économique sénégalais par l'innovation et une croissance durable, grâce à l'avènement d'une génération émergente de nouveaux chefs d'entreprises''.

La nouvelle structure va ''soutenir les start-up et les entrepreneurs chevronnés, consolider la croissance et la création d'emplois''.

Le Conseil national de l'entrepreneuriat est appelé à devenir ''un acteur clé'' de la politique d'entrepreneuriat et à ''stimuler l'investissement privé et la reprise économique'', dans un contexte marqué par ''un ralentissement de la croissance due aux chocs liés à la pandémie de Covid-19''.

Le CNE s'engage à intégrer les compétences de la diaspora sénégalaise pour enrichir le dynamisme économique national, notamment en matière de création d'entreprises.

%

''En s'appuyant notamment sur le Plan Sénégal émergent, indique la même source, le CNE contribuera à l'objectif national d'accroître la compétitivité et la création d'emplois, tout en renforçant la résilience et la durabilité face à des risques croissants''.

Selon une étude menée en 2016 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 99,8 % des entreprises opérant au Sénégal sont de très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et start-up représentant 90 % du produit intérieur brut.

Quatre cents entrepreneurs du Sénégal et de l'étranger sont attendus au lancement du CNE, selon les organisateurs.

Avec le CNE, le Sénégal va disposer d'un nouvel organisme chargé du secteur de l'entrepreneuriat, en plus de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.