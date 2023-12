Ile Maurice: Very important magouille?

Au cours des deux dernières années, sous la direction du commissaire de police actuel, un nombre important de policiers affectés à la Very Important Person Security Unit (VIPSU) ont été promus à divers titres, allant de sergent à Assistant Superintendent of Police (ASP). Alors que ces promotions ont été bénéfiques pour certains, des inquiétudes émergent quant aux répercussions sur les effectifs policiers réguliers, notamment les quelque 10 000 officiers qui se sentent laissés pour compte.

Environ 100 policiers postés à la VIPSU ont bénéficié de promotions au cours du dernier exercice, progressant dans la hiérarchie. Ces promotions concernaient des postes de sergents, inspecteurs, chefs inspecteurs et ASP. Cependant, la distribution de ces avancements semble avoir créé des disparités au sein de la police, entraînant des préoccupations quant à l'équité et à la transparence du processus. Sur les 300 policiers affectés à la VIPSU dont 250 promus, la concentration des promotions au sein de cette unité spéciale soulève bien des interrogations, ceux d'autres unités se sentant lésés. Il faut dire que certains de leurs collègues de la VIPSU ont été promus jusqu'à trois fois en deux ans...

Par ailleurs, la semaine prochaine, un haut gradé sera promu au poste d' Assistant Commissioner of Police (ACP). Cette promotion survient alors qu'un autre haut gradé, jusqu'à tout récemment Deputy Assistant Superintendent of Police, a atteint ce grade en deux ans seulement. De plus, un proche de ce dernier, initialement ASP, a également été nommé ACP.

De nombreux policiers dévoués à leur travail ressentent un profond sentiment de déception. Les inégalités dans le processus de promotion mettent en lumière des préoccupations quant à la reconnaissance du mérite et de l'engagement des agents qui assurent la sécurité publique au quotidien. «Les récentes promotions massives au sein de la VIPSU et les inégalités au sein de la hiérarchie policière mauricienne soulèvent des préoccupations majeures. La nécessité de réexaminer les critères de sélection, de garantir une répartition plus équitable des opportunités de promotion, et de reconnaître le dévouement des policiers réguliers est cruciale pour maintenir la cohésion et la confiance au sein de la force policière», explique notre source.

Sollicité pour une réaction, un haut gradé des Casernes centrales affirme que les exercices de promotion ont toujours été faits dans les règles. «Il y a toute une procédure à respecter et c'est ce qui est fait», assure-t-il.