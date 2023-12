Ile Maurice: L'enquête piétine

Avinash Seeboo, l'un des suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête policière sur l'affaire des retraits frauduleux d'un montant de plus de Rs 4 millions effectués à partir de plus de 15 guichets automatiques de la Mauritius Commercial Bank (MCB), a retrouvé la liberté conditionnelle lundi après sa comparution devant le tribunal de Rose-Hill. Le magistrat Mohammad Ilfaaz Farook Nathire a conclu qu'aucune preuve n'a été présentée jusqu'à présent démontrant une relation entre le suspect et les co-accusés en fuite, ni comment il serait lié à ces personnes.

Le 5 novembre 2023, vers 2 heures du matin, la police avait reçu un appel d'assistance de la MCB concernant des retraits anormaux effectués au guichet automatique du supermarché King Savers à Bonne-Terre. Suite à l'arrestation d'un suspect sur place, l'enquête a débuté. Celle-ci a révélé que la même nuit, entre 1 heure et 1 h 30, le demandeur aurait effectué 107 retraits illégaux au guichet automatique de la MCB situé au Winner's de Candos. De plus, entre 2 h 58 et 3 h 03, Avinash Seeboo aurait effectué des retraits illégaux des succursales de Quatre-Bornes. Au total, il aurait effectué des retraits totalisant Rs 1051 300.

Lors de l'audience pour sa demande de remise en liberté sous caution, l'enquêteur s'y est opposé en évoquant le risque de fuite, d'interférence avec les témoins et de manipulation des preuves. La cour a pris en considération le fait qu'il avait accepté les preuves présentées contre lui, y compris une vidéo de surveillance à laquelle il a été confronté, et qu'il aurait avoué les charges portées contre lui.

L'enquêteur a également déclaré que la MCB avait confirmé que 15 guichets automatiques à travers l'île ont été ciblés de manière similaire cette nuit-là, entraînant le retrait illégal d'environ Rs 4,7 millions. L'enquête, dit-il, est complexe, et la police recherche activement deux co-accusés, qui sont toujours en fuite.

En ce qui concerne le risque de fuite, l'enquêteur a souligné que le demandeur serait poursuivi sous quelque 200 chefs d'accusation de fraude électronique, avec une possible peine lourde en cas de condamnation. Le magistrat a jugé que la thèse de fuite n'était pas suffisamment étayée, compte tenu du fait que le demandeur a des attaches familiales solides, une résidence fixe et n'a pas tenté d'échapper à la police.

Le magistrat Nathire a ordonné que le demandeur soit libéré sous caution sous certaines conditions, dont deux cautions de Rs 50 000 chacune, une reconnaissance de dettes de Rs 300 000 et une obligation de se présenter au poste de police le plus proche chaque lundi entre 6 et 20 heures.