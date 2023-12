Afrique: MPCI - Le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre lancé officiellement en Guinée

Lundi,11 décembre 2023 - la ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Rose Pola Pricemou a officiellement lancé le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC) en Guinée. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou.

Ce projet, financé par le groupe de la Banque Mondiale à hauteur de quarante-cinq millions de dollars (45 000 000 dollars) pour la Guinée, a pour objectif principal d'harmoniser et d'améliorer les statistiques du pays. Les objectifs du PHASAOC sont structurés autour de quatre composantes majeures : Harmonisation et production de statistiques de base conformes aux normes internationales, soutien à la modernisation des statistiques aux réformes institutionnelles..., appui à la modernisation des infrastructures physiques, gestion, suivi et évaluation du projet.

Dans sa communication, la ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Rose Pola Pricemou a rappelé que la production et la disponibilité des statistiques fiables et de bonne qualité sont fondamentales pour éclairer la lanterne des décisions politiques et suivre les engagements régionaux et internationaux... Avant d'ajouter que les statistiques sont essentielles pour concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publiques, les programmes ainsi que les projets de développement. Ce, en vue de promouvoir une croissance forte, diversifiée, inclusive et durable.

De son côté, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou s'est réjoui de la tenue d'une telle importante rencontre dans son pays avant de revenir sur l'importance des statistiques. « L'importance des statistiques aussi bien en amont qu'en aval de la planification de développement n'est plus à démontrer. En amont, elles servent de référence pour cibler les interventions du Gouvernement, des partenaires au développement en faveur des populations. En aval, elles sont nécessaires et mêmes indispensables pour évaluer les politiques publiques à l'effet de cerner leurs impacts sur les conditions de vie des ménages » soutient le Chef du Gouvernement.

Il dira enfin que c'est pour relever ces défis que le Gouvernement guinéen par la vision et les orientations politiques du Président Colonel Mamadi Doumbouya, a intégré le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre.

La Cellule de Communication du Gouvernement