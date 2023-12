Ile Maurice: «Tortues» colis...

Des frais de dédouanement donnent des sueurs froides

La saison des fêtes est marquée par des frustrations liées aux services postaux. Les bureaux de poste, submergés par l'afflux de personnes cherchant à expédier des colis ou à toucher leurs pensions, ont du mal à répondre à la demande croissante. Les longues files interminables et décourageantes deviennent un défi quotidien pour les citoyens qui peuvent passer des heures à attendre, souvent en vain. D'autre part, les frais postaux supplémentaires associés aux colis en provenance de l'étranger continuent à susciter des interrogations. Les utilisateurs se plaignent des frais de dédouanement et de transport qui viennent s'ajouter aux coûts déjà élevés des frais d'expédition. Cette pratique suscite des interrogations sur la transparence et la justification de ces frais, laissant les consommateurs perplexes et mécontents.

La principale source de mécontentement réside dans le manque de personnel, exacerbant les temps d'attente déjà élevés. Dans de nombreux bureaux de poste, une seule caisse est opérationnelle pour servir des centaines de personnes, qu'elles soient des retraités venus chercher leurs pensions ou des expéditeurs de paquets. Cette situation suscite des interrogations quant à l'absence de mesures prises par la direction de la poste pour remédier à cette pénurie de personnel, en dépit des plaintes récurrentes de la part des usagers.

Les personnes âgées, touchées par cette situation, expriment leur frustration face à une seule file d'attente, peu adaptée à leurs besoins spécifiques. Attendre pour toucher leur pension devient un défi physique et émotionnel, d'autant plus que les délais s'allongent en raison du temps nécessaire à l'enregistrement des colis. Un processus qui prend au moins 15 minutes par personne, laissant présager des heures d'attente inutile.

«Je viens toucher ma pension chaque mois, et c'est devenu un calvaire. La file d'attente est interminable, et je dois parfois attendre plus de deux heures. Ils devraient mettre en place des guichets spécifiques pour les personnes âgées», déplore une retraitée de 68 ans. Pour remédier à ces problèmes persistants, on estime qu'il est impératif que la direction de la poste prenne des mesures concrètes pour augmenter le nombre de personnel pendant la saison des fêtes. Des guichets spécifiques pour les personnes âgées et une meilleure organisation des files d'attente pourraient considérablement améliorer l'expérience des utilisateurs.

Frais chauds

Par ailleurs, les frais postaux supplémentaires pour les colis en provenance de l'étranger soulèvent toujours des interrogations. Les usagers se plaignent de frais de dédouanement et de transport qui s'ajoutent aux coûts déjà élevés des frais d'expédition. Certains, ayant déjà réglé les frais d'expédition, se retrouvent contraints de payer des frais additionnels à la réception de leurs colis. L'absence d'explications claires quant à la justification de ces frais suscite un sentiment d'injustice parmi les utilisateurs des services postaux.

Malgré les tentatives de la Mauritius Post Ltd pour améliorer la situation, avec la réduction des frais postaux de Rs 130 à Rs 40 et l'option de livraison à domicile basée sur la taille du colis, des témoignages suggèrent que ces changements ne sont pas toujours appliqués de manière uniforme. Certains colis entraînent toujours des frais bien supérieurs à Rs 40, sans explication ni justification apparente. Un expéditeur régulier partage son expérience avec les frais additionnels:

«J'ai déjà payé des frais d'expédition élevés, et maintenant on me demande de payer plus pour le dédouanement. C'est injuste, et ils ne donnent aucune explication claire sur la raison de ces frais supplémentaires. J'ai reçu un colis de taille modeste, mais on m'a demandé de payer bien plus que les Rs 40 annoncées. Des fois on achète des colis à moins de Rs 100, mais il faut payer plus pour dédouaner.» L'introduction de l'option de livraison à domicile basée sur la taille du colis devait simplifier le processus pour les clients. Cependant, certaines personnes soulignent que cette option n'est pas toujours proposée de manière systématique, laissant certains clients perplexes quant à la manière dont les tarifs sont déterminés et appliqués.

Une totale transparence sur la structure des coûts et une communication claire sur les frais additionnels, disent-ils, pourraient dissiper les frustrations des usagers. Les autorités postales devraient également envisager de revoir la politique tarifaire pour garantir que les initiatives telles que la réduction des frais postaux se traduisent par des avantages tangibles pour tous les utilisateurs.

Services My Universal Shop

Mauritius Post Ltd a récemment conclu un partenariat avec My Universal Shop, une plateforme d'e-commerce dont le serveur est basé aux États-Unis. L'objectif déclaré de cette collaboration est de centraliser les services d'expédition et de suivi des colis à Maurice. Cependant, ce service suscite aussi des préoccupations parmi les utilisateurs. Les frais associés aux colis varient entre Rs 40 et Rs 250, en fonction de la valeur du colis, avec une limite de Rs 1 000. Au-delà de cette valeur, la TVA doit être payée. Certains ont exprimé leur surprise en constatant des frais inattendus liés aux colis en cours de livraison, surtout après avoir déjà payé des frais de transport en dollars. La société propose trois options de livraison, chacune associée à des frais distincts: la livraison à domicile, la livraison express, ou la récupération du colis à la poste locale pendant un créneau donné. Pour ceux tentés de commander via My Universal Shop sur des sites partenaires tels qu'Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay, des restrictions s'appliquent.

Il y a par ailleurs des préoccupations supplémentaires quant à la transparence et à la fiabilité de la plateforme. Plusieurs personnes ont signalé que leurs colis, provenant de diverses plateformes d'achat en ligne, sont bel et bien arrivés à Maurice, mais que ces informations ne sont pas reflétées dans l'onglet dédié aux colis en cours de traitement ou attendus sur le site de My Universal Shop. Cette situation crée un sentiment d'incertitude parmi les utilisateurs, qui s'attendent à une visibilité transparente sur le statut de leurs commandes.