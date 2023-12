Tunisie: Economie numérique - Intégration des transitions inclusives, circulaires et technologiques : défis et opportunités

Fort de la réussite et de la collaboration fructueuse entre chercheurs, praticiens et acteurs de la société civile, le Laboratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (Ligueiscae, Université de la Manouba) avec la collaboration d'Alumni Iscae, organise, du 15 au 16 décembre 2023 à Tunis, la septième édition de sa conférence internationale portant sur le thème : «L'intégration des transitions inclusives, circulaires et technologiques : défis et opportunités pour les organisations et leurs parties prenantes». Cette édition est organisée en collaboration avec le Centre de Recherche en Business to Business Marketing de l'Académie de Marketing, l'Université de Bournemouth (Royaume Uni), TBS Education, Barcelona, Accounting Audit and Control lab Spain, et l'Association pour la Promotion de l'Innovation et de la Qualité (Apiq).

D'autres associations et organisations participent à cet événement dont l'Association Tunisienne de Comptabilité, l'Association Alumni Iscae, Justech, Impressive, l'Association Zone Verte Menzah 6, etc. Plus de 250 chercheurs (dont 5 conférenciers invités), professionnels et représentants de la société civile sont attendus.

La thématique choisie pour cette édition suscite un intérêt majeur parmi des chercheurs en sciences de gestion et autres disciplines et des praticiens amenés à répondre aux problématiques sur l'inclusivité/circularité qui découlent des contradictions, entre ce qui est annoncé, ce qui est mis en place et ce qui est réalisé. A cela s'ajoutent les défis auxquels les organisations font face pour être en phase avec l'approche triple bottom lines et rester pérennes tout en respectant les exigences en matière d'inclusivité/circularité.

Plusieurs experts et universitaires sont appelés à réfléchir sur les écueils et les freins qui découlent de la migration vers de nouveaux modèles de croissance et à la mise en oeuvre de stratégies nouvelles qui impliquent tous les acteurs sociaux, économiques, politiques, gouvernementaux, éducatifs, sociaux, etc. Le débat tourne autour de deux axes :

- L'identification des bonnes pratiques à mettre en oeuvre ou des risques de déviation à éviter pour assurer la transition vers des modèles inclusifs/circulaires et l'amélioration de la performance des organisations.

-L'amélioration de la confiance entre les différentes parties prenantes à travers la transparence et la traçabilité des chaînes de valeurs et des circuits de financement qui s'inscrivent dans les modèles inclusifs/circulaires.

Selon les hauts fonctionnaires des Nations unies (N.U), le monde est «terriblement en retard «pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030. La présidente du Conseil économique et social des Nations unies, Lachezara Stoeva, estime que «l'inclusion et la participation sont les clés d'une mise en oeuvre réussie des ODD». Les Etats, les entreprises, les organisations de la société civile et les individus sont appelés à faire des «changements significatifs».

La conférence internationale du Ligueiscae sera une occasion pour susciter des réflexions et des échanges interdisciplinaires en sciences de gestion autour des défis et conditions d'implémentation des ODD à l'ère post-pandémie et débattre du rôle des TIC, dans leur intégration/ancrage dans les stratégies des organisations et de leurs parties prenantes.

Il s'agit aussi d'approfondir la réflexion avec des universitaires appartenant à différents champs disciplinaires des sciences de gestion (Comptabilité, Finance, Management, Ressources Humaines, Marketing) et des professionnels, sur les enjeux actuels et potentiels posés par l'intégration des objectifs de DD, la RSE et par la digitalisation dans les conditions post-crise, afin de développer des réseaux de collaboration sur des problématiques communes pouvant donner lieu à des projets collaboratifs futurs.

IA: Meta et IBM forment une coalition avec plus de 50 entreprises

Les compagnies américaines Meta et IBM viennent de lancer une coalition de plus de 50 sociétés d'intelligence artificielle (IA) et instituts de recherche qui promeuvent un modèle d'IA dit «Open Source», dans l'espoir de se tailler une part d'un marché en croissance rapide.

Cette coalition dite ''AI Alliance'' compte parmi ses membres Intel, Oracle, l'Université Cornell et la National Science Foundation, relève le Wall Street Journal, notant que l'objectif de cette initiative est de promouvoir ''l'innovation et la science ouvertes'' dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Selon le quotidien, les membres de l'Alliance soutiennent largement l'Open Source, qui se veut une approche dans laquelle la technologie est partagée gratuitement et s'appuie sur une histoire de collaboration entre les Big Tech, les universitaires et un mouvement de programmeurs indépendants.

«L'innovation ouverte et transparente est essentielle pour permettre à un large éventail de chercheurs, de concepteurs et d'utilisateurs d'IA de disposer des informations et des outils nécessaires pour exploiter ces progrès de manière à donner la priorité à la sécurité, à la diversité, aux opportunités économiques et aux avantages pour tous», a déclaré IBM.

Parmi les principaux objectifs de l'AI Alliance figurent l'élaboration de normes et d'outils d'évaluation pour le développement responsable de systèmes d'IA, le développement de modèles avancés qui «aideront à relever les défis de la société» et sensibiliser le public et les décideurs politiques aux avantages et aux risques de cette nouvelle technologie.

De nombreux membres de l'Alliance sont des entreprises qui possèdent leurs propres produits d'IA, mais qui ont du mal à s'imposer dans un domaine dominé par OpenAI et son partenaire d'investissement, Microsoft.

A en croire les prévisions du cabinet de recherche International Data Corp, les entreprises du monde dépenseront près de 16 milliards de dollars rien que pour se doter des solutions d'IA générative cette année. Ces dépenses atteindront 143 milliards de dollars d'ici 2027.