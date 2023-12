Tunisie: L'entreprise autrement | N'oublions pas l'arme économique (VII)

analyse

Apocalyptique ! Le massacre quotidien des populations civiles par l'armée de l'ennemi sioniste dans la bande de Gaza, en Palestine occupée, victimes d'un blocus total depuis 2007, continue, et ce, depuis plus de deux mois avec un rythme de plus en plus intense. Cela grâce au soutien effectif des puissances occidentales et à leur tête les Etats-Unis. Ces derniers viennent, sans vergogne, de bloquer une résolution du Conseil de sécurité visant le cessez-le-feu.

Un soutien total, direct, inconditionnel et immoral (politique, financier, médiatique, militaire, etc.) par la première puissance mondiale allant jusqu'à utiliser des armes, prohibées, extrêmement destructrices et à continuer de bloquer systématiquement toute résolution prise par le Conseil de sécurité de l'ONU contre les comportements belliqueux et criminels des sionistes. Du jamais vu.

Les USA, Etat sous contrôle des sionistes, ne se sont pas, en effet, contentés de peser lourdement en faveur du partage, pourtant illégal de la Palestine (la fameuse résolution de l'ONU, n°181 du 29 novembre 1947), ils ont soutenu, avant cela et tout au long de trois quarts de siècle, la création de l'entité sioniste terroriste, son développement, le massacre de populations civiles accrochées à leurs terres, héritées de père en fils depuis des dizaines de siècles.

Pas étonnant de la part de ceux qui ont perpétré une «épuration ethnique» contre les populations autochtones en Amérique, pratiqué un esclavagisme puis un racisme, hideux contre les noirs, ont fait subir aux Japonais l'enfer du nucléaire, celui du napalm aux Vietnamiens, les bombes dévastatrices aux Irakiens, etc.

Tueries, devenues un vrai génocide et qui a atteint son paroxysme au cours de ces deux derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'une poignée de résistants ayant usé de leur droit de riposter contre un occupant qui a spolié leurs terres et leur histoire et qui les séquestre ? Oui, mais ce n'est pas tout. L'ennemi sioniste et derrière lui l'Occident veulent enlever aux peuples de la terre toute tentative de se libérer de leur joug.

Cette barbarie qui n'a épargné ni enfants, ni femmes, ni vieilles personnes, ni même malades en réanimation, ni nouveaux-nés dans des couveuses, tout en empêchant secours et ravitaillement, à laquelle les peuples assistent, depuis le 8 octobre dernier, dans ce coin du globe n'est en fait que la partie visible de l'iceberg, dans l'espace et dans le temps, des crimes de l'Occident et son allié le mouvement sioniste mondial et derrière eux les lobbies (financiers, commerciaux, médiatiques, etc.)

Lobbies qui s'activent depuis plus d'un siècle et demi, en usant de tous les stratagèmes afin de contrôler les gouvernements des grandes puissances occidentales en vue d'exploiter les richesses et les marchés au niveau mondial et de contrecarrer toute tentative visant à changer ce statu quo.

Puissants réseaux qui ont instrumentalisé le mouvement sioniste afin qu'il devienne leur base militaire et idéologique, dans une région regorgeant de richesses naturelles, culturelles et spirituelles, et ce, en plus de sa position hautement stratégique.

Personne, à travers le monde, n'est épargné par ces lobbies pas même les masses occidentales. Les peuples de la terre doivent donc prendre conscience du danger imminent qui les guette, car cette situation apocalyptique vient de démontrer encore une fois que le sionisme est l'ennemi de l'humanité entière et que les Palestiniens n'en sont que les victimes les plus visibles.

Aucun peuple de la région n'est à l'abri de la barbarie du tandem Occident-sionisme et l'histoire est là pour le rappeler, sachant que celui qui essaye de dénoncer le sionisme est tout de suite taxé d'antisémitisme et il est passible, dans certains pays, de prison.

Tout s'effondre. Valeurs morales, sociales, humanitaires et autres n'ont désormais aucun sens. C'est le règne de la force et de la violence. Une situation qui permet à l'Oncle Sam, craignant le déclin, de mieux mettre la main sur les richesses mondiales, d'écouler les produits de son industrie de la mort et d'empêcher ses rivaux d'évoluer.

C'est la dernière chance qui se présente pour les peuples de la terre afin de se libérer des jougs de ces lobbies et afin de faire attention à ce que de nouveaux lobbies ne se forment, surtout que bon nombre de pays sont économiquement menacés par certaines puissances montantes qui semblent avoir un appétit démesuré.

S'il est impossible de tenir tête militairement aux grandes puissances, il est possible de les affronter sur le terrain juridique, médiatique, politique, économique et culturel et les vaincre. Surtout que l'Occident s'est moralement effondré.

Dénoncer, dénoncer encore et toujours et faire tomber les masques à jamais et aussi armer chaque personne des connaissances indispensables qui permettent de défendre la cause. Eveiller les consciences et permettre à tous l'appropriation de tous les arguments utiles à la lutte. L'idéal serait de retourner l'opinion publique au sein même de l'ennemi, ce qui n'est pas impossible.

La pression que les peuples sont appelés à exercer et à maintenir sur les décideurs doit pouvoir aboutir en premier lieu à la réforme de l'ONU et à mettre ainsi un point final à ce droit de veto de la honte. Pratique anti-démocratique et impérialiste. Elle doit permettre aussi d'attaquer devant la justice internationale tous ceux qui sont à l'origine de ces crimes et tous ceux qui en sont les auteurs. Elle doit pousser par ailleurs à la refonte du système économique et financier mondial contrôlé par lesdits lobbies.